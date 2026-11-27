Sudul litoralului românesc trece printr-o transformare spectaculoasă chiar în această perioadă. În stațiunea 2 Mai, prinde contur o plajă complet nouă, mult mai lată și acoperită cu nisip fin, cu conținut scăzut de scoică, adus din largul mării.

Schimbări importante pe litoralul românesc Foto: captură ProTv

Potrivit informațiilor date de Știrile ProTv, lucrările avansează într-un ritm alert, astfel că noua plajă va fi gata în cel mult trei săptămâni, iar intrarea în apă va fi una lină spre bucuria turiștilor și a familiilor cu copii.

De la un singur hectar la o plajă de 17 hectare și 100 de metri lățime

Diferența față de aspectul de până acum al litoralului din 2 Mai este uriașă. Dacă înainte de începerea lucrărilor de înnisipare stațiunea dispunea de o plajă de numai un hectar, noua suprafață amenajată se întinde pe 17 hectare și are o lățime de 100 de metri. Investiția totală pentru lucrările din 2 Mai se ridică la 192 de milioane de lei, proiectul fiind considerat vital pentru relansarea turistică a zonei.

„E undeva într-o dezvoltare uluitoare zona de acolo. Avea nevoie de această resursă, de această suprafață de plajă ca aerul”, a declarat Dumitru Filip, șeful Organizației de Management al Destinației (OMD) Mangalia.

Falezele din 2 Mai, consolidate pentru a salva inclusiv zona celebră a Aleii Actorilor

Dincolo de extinderea plajei, proiectul rezolvă și o problemă gravă cu care stațiunea se confruntă de ani de zile: eroziunea și prăbușirea falezelor, care puneau în pericol atât zona de coastă, cât și locuințele construite în imediata apropiere.

„Sunt două faleze drepte cu risc de prăbușire, din care cade continuu teren. (Consolidarea) va reduce foarte mult riscul de apropiere de casele care sunt construite”, a explicat Marius Stamat, managerul proiectului.

Una dintre aceste faleze se află chiar lângă celebra Alee a Actorilor, locul unde și-au construit în trecut case de vacanță nume uriașe ale teatrului și cinematografiei românești, precum Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Vladimir Găitan și Sergiu Nicolaescu. Localnicii își amintesc și astăzi cu nostalgie de perioadele în care marii artiști își petreceau verile acolo.

„Oaaaa. Ce oameni de treabă erau, extraordinari de buni. Mai ales Sergiu, era un băiat de nota 20. Zicea că vine la rai. «Băi, zice, io când vin la 2 Mai simt că trăiesc cu adevărat»”, a povestit un localnic pentru PRO TV.

„Era o zonă veselă, o zonă frumoasă, cred că arăta mult mai bine decât arată acum”, a adăugat Adriana Alecsoiu, primarul comunei Limanu.