Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule s-a produs în noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, în județul Sibiu. Un urs a ajuns pe carosabil și a provocat o coliziune în urma căreia o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat.

Locul accidentului din Sibiu. Foto: ISU Sibiu

Opt persoane se aflau în vehiculele implicate, însă, din fericire, niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Animalul nu a supraviețuit impactului.

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 03:00, în apropierea localității Cristian, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. La fața locului au fost mobilizați pompierii din cadrul ISU Sibiu, care au intervenit pentru gestionarea situației și asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate trei autovehicule, în care se aflau opt persoane, precum și un urs. În urma impactului, o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat pe partea carosabilă, în timp ce celelalte două mașini au suferit avarii ușoare. Din fericire, niciunul dintre ocupanții vehiculelor nu a fost rănit, însă animalul sălbatic a murit, potrivit Observator News.

Un alt urs a fost lovit de o mașină în județul Sibiu, la începutul lunii noiembrie

Nu este primul incident de acest fel înregistrat în județul Sibiu în ultima perioadă. La începutul lunii noiembrie, un alt urs a fost lovit de un autoturism pe un drum din județ. În acel caz, mașina a fost avariată, însă animalul a reușit să fugă de la locul accidentului.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile au fost distribuite în mediul online, unde au generat numeroase reacții. În timp ce unii internauți au ironizat situația, alții au atras atenția asupra riscurilor la care se expun șoferii care aleg să coboare din mașină după o coliziune cu un animal sălbatic.

Un astfel de gest poate avea consecințe grave. În toamna acestui an, în județul Mureș, un conducător auto a fost atacat de un urs după ce a coborât din autoturism pentru a verifica animalul pe care îl lovise.

În cazul unui accident în care este implicat un urs, șoferii sunt sfătuiți să rămână în interiorul vehiculului, să apeleze numărul unic de urgență 112 și să aștepte intervenția autorităților. Apropierea de animal, chiar dacă acesta pare rănit sau imobilizat, poate reprezenta un pericol major.