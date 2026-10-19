Alertă maximă la Câmpina pentru o poză generată cu AI! Jandarmii și SMURD, trimiși pe urmele unui urs cu 5 picioare

O farsă apărută pe internet a reușit să pună în alertă atât locuitorii, cât și structurile de intervenție din municipiul Câmpina. O imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, care ilustra un animal bizar, dotat cu cinci picioare, a fost luată drept o amenințare reală și iminentă declanșând procedurile oficiale pentru animale periculoase.

Farsa care a păcălit autoritățile Foto: pexels

Mesaj RO-Alert și forțe de intervenție mobilizate pentru un cadru virtual

Evenimentul a avut loc duminică, 18 octombrie, când o fotografie trucată a început să circule pe grupurile de mesagerie. Speriați de apariția fiarei sălbatice, cetățenii au sunat la numărul unic de urgență. Autoritățile au reacționat prompt: a fost emis un mesaj RO-Alert prin care populația era sfătuită să păstreze distanța, iar la fața locului au fost trimise echipaje formate din jandarmi, polițiști locali și un echipaj SMURD.

Forțele sosite la adresa indicată au constatat însă că totul a pornit de la o eroare de percepție a apelantului, care distribuise mai departe o creație artificială.

„La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației WhatsApp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă. După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, au transmis oficialii prin intermediul unui comunicat, potrivit Observator.

Contextul care a favorizat panica: apariții repetate pe strada indicată

Dincolo de neatenția celor care nu au observat că animalul din imagine avea cinci membre, reacția locuitorilor se explică prin istoricul recent al zonei. În municipiul Câmpina au fost semnalate frecvent exemplare reale coborâte din pădure în căutare de hrană. O astfel de prezență autentică a fost înregistrată recent chiar pe strada Alexandru Ioan Cuza, exact perimetrul unde creatorul imaginii a ales să plaseze animalul virtual.