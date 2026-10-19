 Alertă maximă la Câmpina pentru o poză generată cu AI! Jandarmii și SMURD, trimiși pe urmele unui urs cu 5 picioare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă maximă la Câmpina pentru o poză generată cu AI! Jandarmii și SMURD, trimiși pe urmele unui urs cu 5 picioare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O farsă apărută pe internet a reușit să pună în alertă atât locuitorii, cât și structurile de intervenție din municipiul Câmpina. O imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, care ilustra un animal bizar, dotat cu cinci picioare, a fost luată drept o amenințare reală și iminentă declanșând procedurile oficiale pentru animale periculoase.

Farsa care a păcălit autoritățile
Farsa care a păcălit autoritățile Foto: pexels

Mesaj RO-Alert și forțe de intervenție mobilizate pentru un cadru virtual

Evenimentul a avut loc duminică, 18 octombrie, când o fotografie trucată a început să circule pe grupurile de mesagerie. Speriați de apariția fiarei sălbatice, cetățenii au sunat la numărul unic de urgență. Autoritățile au reacționat prompt: a fost emis un mesaj RO-Alert prin care populația era sfătuită să păstreze distanța, iar la fața locului au fost trimise echipaje formate din jandarmi, polițiști locali și un echipaj SMURD.

Forțele sosite la adresa indicată au constatat însă că totul a pornit de la o eroare de percepție a apelantului, care distribuise mai departe o creație artificială.

„La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației WhatsApp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă. După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, au transmis oficialii prin intermediul unui comunicat, potrivit Observator.

Contextul care a favorizat panica: apariții repetate pe strada indicată

Dincolo de neatenția celor care nu au observat că animalul din imagine avea cinci membre, reacția locuitorilor se explică prin istoricul recent al zonei. În municipiul Câmpina au fost semnalate frecvent exemplare reale coborâte din pădure în căutare de hrană. O astfel de prezență autentică a fost înregistrată recent chiar pe strada Alexandru Ioan Cuza, exact perimetrul unde creatorul imaginii a ales să plaseze animalul virtual.

Ghid de cumpărături

emilia ghinescu iubit
FotoEmilia Ghinescu, apariție de senzație alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr! Cum s-au afișat cei doi Vedete românești
Violeta Banica si Andreea Marin, foto Instagram jpg
Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme într-un singur an. De ce nu s-a putut adapta la viața din New York Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Radicalizarea copiilor, un pericol greu de recunoscut. Lecțiile atacului cu cuțitul dintr-o școală din Bistrița adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor adevarul.ro

Parteneri

image
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!” Editorial Ștefan Beldie www.fanatik.ro
image
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
„Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%” / Victor Ponta, despre Călin Georgescu www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de cadoul de peste 70.000 de euro pe care Ion Ţiriac i l-a făcut lui David Popovici! Decizia campionului olimpic as.ro
image
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins playtech.ro
image
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
cartofi dulci freepik1 jpeg
Nu cumpăra cartofi dulci dacă observi acest detaliu! Semnul care arată că nu mai sunt proaspeți Fapt divers
accident colentina
Tragedie pe Șoseaua Colentina! O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar Național
mancat la volan
Mănânci la volan? Riști o amendă usturătoare dacă ești prins! Ce prevede legea Fapt divers
contract de angajare jpg
Gestul neașteptat al unui șef român din Italia pentru o angajată însărcinată. Femeia a rămas fără cuvinte: „Încă nu-mi vine să cred!” Internațional
cutremur seism romania harta shutterstock 2122729157 jpg
Avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea! Ce efect a avut în București și ce spune un inginer constructor Național
cca9298f 9d1d 4814 8dea a90630b831e6 jpg
Când se deschide Târgul de Crăciun de la Craiova. Pregătirile au stârnit controverse: „Nu mai avem răbdare pentru nimic!" Național
car mechanic changing wheels car jpg
#Exclusiv Click!
Anvelopele de iarnă: când trebuie schimbate? Ce amenzi riști Național
leacul zilei cu lidia fecioru remediu pentru cei care sufera de pietre la rinichi 524138 jpg
Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche! Ce trebuie să faci cu o monedă și o cănuță de lut Fapt divers
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net