 Un nou caz șochează Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de gesturi nepotrivite
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Un nou caz șochează Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de gesturi nepotrivite

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Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina se află acum în mijlocul unui nou scandal cu conotații sexuale. Acest incident vine la numai nouă luni după ce un caz similar a afectat aceeași instituție.

Este al doilea caz de acest fel care afectează instituția
Este al doilea caz de acest fel care afectează instituția Foto: Arhivă

O elevă a școlii aflate în subordinea Ministerului de Interne a sesizat autoritățile în privința comportamentului pe care unul dintre profesori l-ar fi avut. Tânăra acuză faptul că profesorul i-ar fi făcut avansuri și ar fi făcut și gesturi nepotrivite. Un dosar penal a fost deja deschis de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, iar o anchetă a fost demarată.

Potrivit Libertatea, faptele ar fi avut loc în cursul zilei de joi, 20 august 2026, chiar în incinta unității de învățământ. După terminarea orelor, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj privat în jurul orei 12:45 și ar fi chemat-o în sala de criminalistică. Bărbatul ar fi pretins că dorea să-i predea materiale de studiu pentru întreaga clasă.

Este al doilea scandal de acest fel din ultimele luni

Tânăra nu a bănuit nimic și, în jurul orei 14:00, a ajuns în sala indicată. Odată ajunsă acolo, profesorul a invitat-o să ia un loc și să vorbească despre aspirațiile ei profesionale. Tânăra a dorit să afle cum i-a aflat ofițerul numărul de telefon și a întrebat dacă bărbatul este cadrul didactic coordonator al unui alt elev.

În acel moment, profesorul a întrebat-o dacă elevul respectiv este partenerul ei, „pentru a nu exista gelozii”. În plus, deși i-a predat materiale didactice adresate tuturor, bărbatul i-a cerut tinerei să nu vorbească despre această întrevedere.

La final, el ar fi strâns-o în brațe pe tânără și i-ar fi făcut complimente legate de aspectul fizic. Atunci când eleva a folosit formula regulamentară „Să trăiți!”, profesorul ar fi atins-o în zona bustului și ar fi sărutat-o pe obraz.

Situația a fost raportată imediat

„După ce am luat foile, m-a strâns în brațe, atunci am vrut să plec și pe drum, spre ieșire îmi tot zicea că sunt frumoasă și că vorbește serios. La sfârșit, când să îi spun: «să trăiți», m-a luat pe după spate, aproape de zona sânului și m-a pupat pe obraz. Am semnalat problema la doamna dirigintă și la doamna director adjunct, pentru că directorul este în concediu medical”, a spus eleva, conform sursei citate.

A doua zi, deranjată de mesajele pe care le tot primea de la profesor, tânăra i-a blocat numărul și a raportat situația conducerii instituției. Acum, pe numele cadrului didactic s-a deschis un dosar penal și a început o anchetă.

Cum a reacționat instituția

Compartimentul Relații Publice din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina a transmis deja un punct de vedere amplu privind această situație. Cu aproximativ nouă luni în urmă, un alt ofițer al școlii a fost arestat preventiv, fiind acuzat de tentativă de viol, după ce un elev a reclamat că a fost victima acestuia

„În momentul în care situația a fost adusă la cunoștința conducerii, au fost dispuse imediat măsurile necesare, cu respectarea procedurilor legale.

Cazul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, pentru efectuarea verificărilor, stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi, competența în această materie revenind organelor judiciare.

La nivelul instituției, au fost dispuse, de asemenea, următoarele măsuri:

* declanșarea de îndată a cercetării disciplinare, potrivit prevederilor legale și regulamentelor aplicabile;

* dispunerea unei măsuri administrative prin mutarea ofițerului într-un alt spațiu de lucru, astfel încât să fie prevenită orice situație care ar putea afecta climatul educațional;

* monitorizarea situației și cooperarea cu autoritățile competente pe parcursul verificărilor.

Subliniem că aceste măsuri nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției persoanei vizate, aceasta urmând să fie stabilită exclusiv de autoritățile competente, în condițiile legii.

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind conduita personalului în raport cu elevii și reafirmă că siguranța, integritatea și protejarea elevilor reprezintă o prioritate.

Având în vedere că situația se află în atenția organelor judiciare, instituția nu va face publice informații care ar putea afecta desfășurarea anchetei sau drepturile și interesele legitime ale persoanelor implicate.

Conducerea instituției va continua să ia toate măsurile care se impun, în limitele competențelor legale, pentru asigurarea unui mediu educațional sigur”, a transmis instituția conform sursei citate.

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