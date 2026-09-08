Cea mai proastă veste – momentul în care Pamela Anderson a aflat că mai avea doar 10 ani de trăit!

Pentru milioane de fani, starul din „Baywatch” reprezenta imaginea succesului. Însă, în spatele camerelor de filmat, actrița a primit una dintre cele mai devastatoare vești din viața ei: un medic i-a spus că mai avea doar 10 ani de trăit!

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O condamnare la moarte

Pamela Anderson a dezvăluit că a contactat virusul hepatitei C în jurul anului 1999, după ce a împărțit un ac de tatuaj cu fostul ei soț, muzicianul Tommy Lee. Diagnosticul a venit ca un șoc, iar cuvintele medicului au rămas întipărite în memoria ei. „A fost o condamnare la moarte! Medicul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit.”

Actrița spune că nu moartea a speriat-o cel mai tare, ci gândul la cei doi fii ai săi, Brandon și Dylan, care erau încă foarte mici și, peste doar câțiva ani, urmau să rămână fără mamă. Asemenea perspectivă i-a schimbat complet modul în care privea viața și viitorul.

16 ani de luptă cu boala

Timp de 16 ani, Pamela Anderson a trăit cu virusul hepatitei C, purtând în tăcere povara diagnosticului. Ea mărturisește că, pe lângă boală, s-a confruntat cu un profund sentiment de rușine și vinovăție, pe care îl compară cu trauma abuzurilor suferite în copilărie. „Mă simțeam ca și cum pe fruntea mea ar fi fost scris: marfă deteriorată”, a spus actrița, explicând cât de mult i-a afectat stima de sine acea perioadă.

În 2011 au apărut tratamente revoluționare împotriva hepatitei C, iar, în 2015, vedeta americană a anunțat că este complet vindecată. Tratamentul a avut însă un cost uriaș. „Mi-a luat aproape toți banii din cont…”, a recunoscut ea. Dar e bine când totul se termină cu bine! Actrița a reușit, peste ani, să se reinventeze, să-și creeze o nouă imagine (diametral opusă de cea super sexy pe care a promovat-o ani la rând), dar și noi surse de venit odată cu reprofilarea ei.



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