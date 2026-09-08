 Imagini inedite în Tuzla. Un delfin a înotat printre turiștii aflați la mal: „A fost uluitor”
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VideoImagini inedite în Tuzla. Un delfin a înotat printre turiștii aflați la mal: „A fost uluitor”

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Un moment cu totul special a avut loc pe litoralul românesc. La Tuzla, un delfin a ajuns extrem de aproape de mal, la numai trei metri distanță, și a înotat printre oamenii aflați în apă timp de mai bine de o oră. Scenele  au atras imediat atenția turiștilor, care au asistat uimiți la apariția neașteptată.

Un delfin a fost surprins în Tuzla
Un delfin a fost surprins în Tuzla Foto: captură video Facebook

Delfinul înota printre turiști

Imaginile au fost surprinse de un vlogger de călătorie român, aflat în vacanță în Tuzla. Scenele au fost surprinse în jurul orei 11:00 și au atras imediat atenția persoanelor aflate pe plajă, care au asistat uimiți la apariția neașteptată.

Videoclipul postat pe rețelele sociale arată un delfin curios și prietenos, care se apropie fără teamă de zona în care se aflau înotători, transformând o zi obișnuită de plajă într-un moment memorabil. Fenomenul este extrem de rar pe litoralul românesc, unde delfinii sunt văzuți de obicei la distanță, în larg.

Internauții și-au arătat aprecierea pentru delfinul care părea că s-a împrietenit cu turiștii, însă unii își exprimau îngrijorătoarea în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Cam cumințel delfinul, sper să nu aibă probleme de sănătate”; „Bine că încă înota, am auzit că alții erau morți la mal”; „Poate era bolnăvior și cerea ajutor. Ei nu vin atât de aproape de țărm”. „La Agigea, în dreptul Cartierului STEAUA DE MARE, acum câțiva ani am trăit o experiență asemănătoare: un delfin, de aproximativ 2 m, alerga/se juca cu un chefal. A fost uluitor!!!”

Vara aceasta au eșuat tot mai mulți delfini la malul Mării Negre

Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au oferit clarificări importante cu privire la cauzele care au dus la eșuarea delfinilor pe plajele de pe litoralul românesc.

Printre principalii factori analizați de biologii marini se numără capturile accidentale în plasele de pescuit, poluarea, bolile, dar și activitățile militare recente din bazinul Mării Negre. Zgomotul subacvatic intens, provocat de sonarele navelor de război și de exploziile minelor, distruge sistemul de orientare al cetaceelor, lăsându-le neajutorate.

În fiecare sezon, pe litoralul românesc sunt raportate zeci de cazuri de mamifere marine găsite la mal, un fenomen complex a cărui monitorizare implică organizații specializate și comunități de cercetători.

Tradițional, interacțiunea cu activitățile economice umane a reprezentat principalul pericol pentru aceste mamifere marine. Specialiștii de la Muzeul „Grigore Antipa” amintesc două dintre cele mai comune cauze biologice și comerciale: 

  • Capturarea accidentală: Marsuinii au un comportament specific de vânătoare, hrănindu-se aproape de fundul mării. Din acest motiv, ei riscă să rămână prinși în plasele de pescuit din monofilament.
  • Poluarea și bolile: Factorii poluanți din apă, bolile infecțioase sau prezența paraziților afectează direct mamiferele, contribuind la creșterea mortalității prin slăbirea severă a sistemului imunitar.

Cercetătorii investighează intens în ultima perioadă impactul activităților militare și al zgomotului subacvatic generat de navele de război și submarinele care patrulează în Marea Neagră.

Sonarele militare de mare putere emit unde sonore capabile să perturbe grav sistemul natural de orientare (ecolocația) de care delfinii și marsuinii depind în totalitate pentru a supraviețui.

În plus, exploziile minelor marine sau bombardamentele subacvatice produc unde de șoc care provoacă leziuni fizice ireversibile, cum ar fi hemoragii interne, embolii sau distrugerea urechii interne. 

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