Accident între un autoturism și o autoutilitară în Negrești. O femeie de 25 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară s-a produs marți, 13 octombrie, în jurul orei 11:00, în orașul Negrești, județul Vaslui. În urma impactului, o femeie în vârstă de 25 de ani a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Foto: ISJ VASLUI

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, la locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației Negrești cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, misiunea fiind asigurată de șapte militari.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că în accident au fost implicate trei persoane. Dintre acestea, doar una a necesitat asistență medicală.

Este vorba despre o femeie de 25 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral. Victima a fost preluată de echipajul de ambulanță EPA Negrești și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui pentru investigații și tratament de specialitate.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar la locul producerii accidentului.

Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști. Oamenii legii au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.

Este al doilea accident din ultimele zile

Tot în Negrești, a avut loc un alt accident rutier, în urmă cu două zile. Potrivit ISU Vaslui, două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni seară pe raza comunei Ștefan cel Mare, județul Vaslui. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară, iar impactul a fost suficient de puternic încât sistemul eCall al autoturismului să transmită automat un apel de urgență către autorități.

În urma evaluării medicale efectuate la locul accidentului, două persoane au necesitat îngrijiri de specialitate și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui.

Una dintre victime este o femeie în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul autoturismului, care a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui și transportată de urgență la spital.

De asemenea, un bărbat de 25 de ani, pasager în autoutilitară, a suferit un traumatism toracic. După acordarea primului ajutor de către echipajul SAJ Negrești, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Șoferul autoutilitarei nu a avut nevoie de asistență medicală. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului. Totodată, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pentru eliminarea oricărui pericol în zona intervenției.