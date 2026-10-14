 Fostul senator PSD Timotei Stuparu a murit la 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni
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Fostul senator PSD Timotei Stuparu a murit la 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni

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Fostul parlamentar de Teleorman Timotei Stuparu și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Vestea morții sale a fost anunțată în plenul Senatului, unde colegii săi au păstrat un moment de reculegere în memoria sa.

lumanari
Foto: Arhiva

Fostul senator și deputat PSD Timotei Stuparu a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Dispariția sa a fost anunțată miercuri, 14 octombrie, în plenul Senatului, de social-democratul Robert Cazanciuc.

În semn de respect pentru fostul coleg, senatorii au ținut un moment de reculegere. Timotei Stuparu a fost una dintre figurile politice care au reprezentat județul Teleorman în Parlamentul României, având o activitate publică desfășurată pe parcursul mai multor mandate.

Cine a fost Timotei Stuparu. Cariera politică a fostului parlamentar PSD

Timotei Stuparu a activat în politica românească timp de peste două decenii, ocupând funcții importante atât la nivel parlamentar, cât și în administrația județeană. Acesta a reprezentat județul Teleorman în Camera Deputaților și în Senat și a fost președinte al Consiliului Județean.

Cariera sa parlamentară a început în anul 1990, când a fost ales deputat FSN de Teleorman. A deținut acest mandat până în 1992, după care a preluat conducerea Consiliului Județean Teleorman, funcție pe care a ocupat-o în perioada 1992–1996.

În acei ani, Stuparu a condus și organizația județeană FSN/PDSR Teleorman, implicându-se în activitatea politică locală.

A revenit în Camera Deputaților în legislatura 2000–2004, ca reprezentant al PDSR. Ulterior, în decembrie 2012, a fost ales senator PSD de Teleorman, mandat pe care l-a exercitat până în 2016.

În perioada activității sale din Senat, Timotei Stuparu a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit informațiilor din fișa sa parlamentară oficială.

PSD Teleorman, mesaj de condoleanțe după moartea lui Timotei Stuparu

Organizația PSD Teleorman a anunțat decesul fostului parlamentar marți, 13 octombrie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială. Reprezentanții formațiunii politice au transmis condoleanțe și au evidențiat contribuția acestuia la viața publică și la activitatea politică din județ.

Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice”, au transmis reprezentanții PSD Teleorman.

Anunțul a fost urmat de informații privind locurile în care cei care l-au cunoscut sau doresc să îi aducă un ultim omagiu se pot reculege.

Când și unde va avea loc înmormântarea fostului senator

Potrivit informațiilor comunicate de PSD Teleorman, cei care doresc să își ia rămas-bun de la Timotei Stuparu au putut merge la capela Bisericii Spirea Nouă din București, începând de marți, 13 octombrie, de la ora 17:00.

Începând de joi, 15 octombrie, priveghiul este programat să continue la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, comuna Corbeanca.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 16 octombrie, de la ora 12:00, la Biserica Sfânta Treime.

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