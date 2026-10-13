Trei români au murit într-un accident de muncă în Portugalia. Alți trei conaționali au primit îngrijiri medicale

O dramă de proporții a lovit o familie de români stabilită în Portugalia. Doi frați tineri, de 21 și 24 de ani, împreună cu unchiul lor în vârstă de 40 de ani, și-au pierdut viața luni, 12 octombrie, în urma unui accident de muncă teribil petrecut în regiunea turistică Algarve.

Accident de muncă mortal în Portugalia Foto: Jornal de Noticias | Maria Rodriguez

Bărbații au murit intoxicați cu vapori toxici în timp ce efectuau reparații într-un spațiu închis, alți trei muncitori români având nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Nenorocirea a avut loc în jurul prânzului, pe proprietatea unei locuințe private din Quinta do Lago, o zonă exclusivistă din municipalitatea Loulé, potrivit Jornal de Noticias.

Trei victime găsite inconștiente în rezervorul de apă

Din primele cercetări, cei șase muncitori prezenți pe șantier, toți cetățeni români, executau lucrări de impermeabilizare a unui rezervor de apă subteran. Deși primul apel la numărul de urgență 112 raporta un incident într-o fosă septică, Garda Națională Republicană (GNR) a clarificat ulterior că tragedia s-a produs într-un rezervor de apă potabilă.

În timpul lucrărilor, în incinta strâmtă s-au acumulat gaze toxice a căror natură urmează să fie stabilită. Trei dintre muncitori au rămas blocați și au fost găsiți în stare de inconștiență. Pompierii au fost nevoiți să utilizeze echipamente speciale, corzi și măști de oxigen pentru a coborî în rezervor și a extrage victimele la suprafață.

În ciuda manevrelor prelungite de resuscitare aplicate de medicii Institutului Național de Urgență Medicală (INEM), cei doi frați și unchiul lor — considerat proprietarul firmei contractate — nu au mai putut fi readuși la viață, decesul fiind pronunțat la fața locului.

Supraviețuitorii au refuzat spitalizarea, familiile sunt în stare de șoc

Ceilalți trei români din echipă, cu vârste de 50, 51 și 52 de ani, au fost asistați medical de urgență la locul tragediei, însă au refuzat transportul la spital.

La scurt timp după confirmarea deceselor, rudele celor trei au sosit la proprietate, fiind cuprinse de disperare. Echipele specializate ale INEM au acordat asistență psihologică de criză membrilor familiei, devastați de pierderea fulgerătoare a celor doi tineri și a unchiului acestora.

Anchete paralele declanșate de poliție și inspectorii muncii

Cazul a declanșat o anchetă amplă a autorităților din Portugalia. La fața locului au descins inspectorii Autorității pentru Condițiile de Muncă (ACT) și polițiștii din cadrul GNR pentru a analiza dacă au fost respectate normele de protecție a muncii pentru intervențiile în spații închise, unde riscul de acumulare a vaporilor proveniți din substanțele de impermeabilizare este ridicat.

Trupurile neînsuflețite ale celor trei români au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Faro, unde medicii legiști vor efectua autopsiile pentru a stabili cu certitudine substanța care le-a curmat viața.