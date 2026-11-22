O femeie din Tokyo a transformat balconul locuinței sale într-un adevărat paradis pentru păsările din cartier. Arina Anjong a amenajat mai multe restaurante în miniatură, cu mese de picnic, decoruri tematice și chiar un magazin inspirat de celebrul lanț japonez 7-Eleven. Localul din balcon își întâmpină micii clienți în fiecare zi.

Vrăbiuțele mănâncă la masă Foto: Profimedia

Cele mai fidele cliente sunt vrăbiile

Există și o zonă de camping Foto: Profimedia

Cele mai fidele vizitatoare sunt vrăbiile, care revin în mod regulat pentru a gusta bunătățile pregătite special pentru ele. Fiecare colțișor al balconului are propria identitate, iar micile localuri reproduc atmosfera unor locuri cunoscute din cultura gastronomică asiatică.

Într-unul dintre ele, păsările pot lua masa într-un decor inspirat de un „izakaya”, tradiționalul pub japonez unde oamenii se întâlnesc după serviciu pentru a mânca și a socializa.

Păsările vin zilnic pentru a degusta „meniul” Foto: Profimedia

Alte spații sunt amenajate asemenea unui camping, unui restaurant coreean sau unui stand de ramen, celebrul preparat japonez cu tăiței și supă. Nici mesele nu sunt lăsate la voia întâmplării. Arina a pregătit farfurioare și recipiente de dimensiuni potrivite pentru micile înaripate, în care pune semințe și alte delicatese destinate păsărilor.

Decorurile sunt atent realizate, iar fiecare restaurant are propriul concept, astfel încât balconul să semene cu o mică zonă comercială dedicată exclusiv păsărilor. Unul dintre cele mai simpatice spații este magazinul 7-Eleven în miniatură, amenajat pentru vizitele de seară. Vrăbiile revin frecvent și par să fi descoperit deja locurile în care găsesc hrană.

Din când în când, și porumbeii sau alte păsări din vecinătate se opresc pe balcon pentru a gusta din preparatele oferite.

Vrăbiile sunt printre cele mai întâlnite păsări în Tokyo și pot fi observate inclusiv în zonele urbane aglomerate, printre clădiri și locuințe. Proiectul Arinei le oferă un loc în care pot găsi hrană, dar și un decor neobișnuit. Dincolo de aspectul amuzant al inițiativei, proiectul se remarcă prin combinația dintre miniaturile atent realizate și elementele recognoscibile ale vieții cotidiene japoneze.