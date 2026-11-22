Până acum, acest tip de calorifer era aproape emblematic pentru baie. Cu forma sa distinctivă de scară și perfect pentru a pune prosoapele pe barele lui, acest model de radiator a fost, vreme de mai mulți ani, extrem de popular. Însă, preferințele publicului încep să se schimbe, iar odată cu ele, popularitatea acestui tip de calorifer începe să se disipeze.

Acest tip de calorifer a fost foarte popular Foto: thecoolist

Atunci când intrăm într-o baie, este foarte posibil să vedem acest tip de calorifer în formă de scară. Vreme de ani la rând, el a fost foarte popular în nenumărate țări, deoarece pe lângă faptul că încălzește eficient spațiul din jur, poate fi folosit și pentru a ține prosoapele pe el.

Însă, preferințele oamenilor încep să se schimbe, iar acest tip începe deja să dispară din cele mai multe băi. Potrivit The Coolist, radiatorul alb în formă de scară nu a dispărut, însă acum are parte de o concurență serioasă, iar publicul are la dispoziție și alte variante, de multe ori, mai ieftine de instalat.

Acest tip de calorifer își pierde popularitatea

Potrivit specialiștilor, șinele curbate atrag tot mai multă atenție, iar modelele sculpturale, cu forme geometrice, siluete neobișnuite sau finisaje texturate, devin o categorie în sine. Aceste variante de radiator încep să înlocuiască vechiul model în formă de scară, în tot mai multe băi.

Cu toate acestea, nu trebuie să ne grăbim să înlocuim vechiul calorifer doar pentru că popularitatea lui începe să dispară. În ciuda faptului că alte modele sunt destul de ieftine, banii pe care îi vom cheltui pe manoperă și pe diverse alte detalii secundare nu fac această investiție una tentantă.

Schimbarea radiatorului poate fi costisitoare

Dacă radiatorul nostru actual este conectat la sistemul de încălzire cu apă caldă al locuinței, și nu la o priză sau la instalația electrică, înlocuirea acestuia presupune intervenții asupra circuitului instalației sanitare, o lucrare care trebuie realizată de un instalator.

În cazul modelelor electrice, fiecare unitate trebuie conectată la un circuit protejat printr-un dispozitiv diferențial, amplasat departe de zonele în care poate fi stropit direct cu apă, iar orice conexiune electrică fixă trebuie realizată de un electrician autorizat. Cu alte cuvinte, procedura poate fi una foarte costisitoare.