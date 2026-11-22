Este o cultură agricolă neobișnuită, de care nu mulți români au auzit. Însă, această cultură poate fi cheia unui viitor prosper. Poate fi recoltată într-o singură săptămână, inclusiv iarna, iar o afacere din Brașov deja o cultivă cu succes.

Este o cultură foarte profitabilă Foto: Vecteezy

Microplantele se pot dovedi a fi cheia succesului, pentru agricultura românească. Practic, este vorba despre legume, verdețuri sau plante aromatice care sunt recoltate la foarte puțin timp după ce au germinat. La acel moment, ele au doar câțiva centimetri înălțime, iar cele mai populare sunt mazărea, ridichea, busuiocul, floarea-soarelui.

Microplantele sunt folosite în restaurante, pentru a prepara salate, sendvișuri sau alte feluri de mâncare. Unii oameni le cumpără doar pentru a le consuma acasă. Iar ce face din aceste culturi o investiție foarte profitabilă este faptul că ele pot fi recoltate după numai șapte zile.

Microplantele pot fi foarte profitabile

Microplantele deja încep să devină cunoscute și în România, iar compania Microgreens le cultivă cu succes. Cristian Tudor, fondatorul companiei, a explicat că nu toate microplantele se dezvoltă într-o singură săptămână. Experții spun că unele microplante au nevoie chiar și de trei săptămâni, dar perioada tot este una rapidă.

Încă din 2022, Microgreens Brașov se ocupă de cultivarea microplantelor, iar în anul 2025, cifra de afaceri a companiei a fost de 1.007.557 de lei. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, cifra de afaceri din 2024 a fost de numai 383.371 de lei, potrivit Libertatea.ro.

Românii încep să cultive microplante

Și Ciprian Scutar se ocupă de cultivarea microplantelor și, potrivit Ziarul Financiar, nu mai puțin de 80% din producția sa merge către restaurante și alte localuri. Antreprenorul și-a început afacerea tot în 2022 și s-a orientat inițial către sectorul HoReCa.

În Prahova, antreprenorul Vlad Crețu a înființat compania MicroPrahova și a început să cultive microplante în propria sa locuință. De la o simplă cameră, el a ajuns să comercializeze 20 de varietăți de microplante.

Chiar dacă cultivarea poate fi testată la scară mică chiar acasă, cei care doresc să vândă către restaurante vor avea nevoie nu numai de echipament, dar și de condiții cât mai igienice și de un nivel optim de temperatură și umiditate.

În 2024, Ciprian Scutar estima că investiția inițială într-o afacere similară cu a sa, numită Ferma cu Verdeață, ar fi de 5.000 de euro.