Locatarii unui bloc din orașul olandez Schiedam au avut parte de o surpriză neobișnuită atunci când și-au verificat cutiile poștale. Peste zece dintre aceștia au găsit o bancnotă de 50 de euro. Până acum nu se știe cine a lăsat banii în cutiile poștale ale blocului.

Foto: IStock

Episodul neobișnuit a avut loc în Schiedam, un oraș olandez aflat la sud de Haga. Peste zece dintre locatarii unui bloc aflat pe strada Bachplein au găsit dimineața bancnote de 50 de euro în cutiile poștale. Până acum, nu se știe cine a făcut această surpriză locatarilor.

„Fiul meu a golit cutia poștală, iar acolo era bancnota și nimic altceva”, a povestit unul dintre locatari, potrivit RTL. „Nu știu de la cine ar putea fi. Nu primesc bani de la nimeni. Este un adevărat mister. Poate că au fost spiridușii?”, a declarat un alt locatar.

O persoană a lăsat 50 de euro în cutiile poștale

Cu toate acestea, persoana misterioasă care a făcut acest cadou a sărit peste câteva apartamente. Locatarii care nu au găsit nimic în cutia poștală au spus presei olandeze că regretă acest lucru.

În același timp, autoritățile olandeze au spus că au auzit de banii apăruți în cutiile poștale, dar nu a fost începută o anchetă; acest lucru se poate schimba dacă apar alte indicii care să facă acest lucru necesar.

Unii locatari nu au găsit bani

Reprezentanții autorităților olandeze au precizat faptul că cetățenii care găsesc banii și nu le știu proveniența trebuie să raporteze acest lucru primăriei. Legislația olandeză spune că există un termen legal care trebuie respectat, înainte ca suma să poată deveni proprietatea celui care a găsit-o.

Atunci când este vorba despre sume mari, cetățenii au obligația de a preda banii autorităților. Însă, această îndatorire nu se aplică unei sume atât de mici precum cea de 50 de euro. Până la acest moment nu se știe cine este persoana care a lăsat aceste cadouri în cutiile poștale ale locatarilor.