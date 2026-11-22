Cu toții ne dorim să scăpăm cât mai ușor de kilogramele în plus, iar primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când începem o dietă este să consumăm mai multe fructe. Iar unele dintre cele mai populare fructe printre cei care încearcă să slăbească sunt căpșunile și afinele.

Ambele fructe sunt sănătoase Foto: EatingWell

Căpșunile și afinele sunt două fructe foarte sănătoase, care, pe lângă gustul lor delicios, ne oferă și nenumărate beneficii pentru sănătate. Ambele fructe sunt perfecte și în cazul celor care doresc să scape de kilogramele în plus. Iar, potrivit medicilor nutriționiști, nu se poate spune că un fruct anume este mai bun pentru dietă decât celălalt.

Din punct de vedere nutrițional, căpșunile și afinele sunt destul de similare. Ambele fructe de pădure oferă aproximativ aceeași cantitate de fibre și antioxidanți, care pot susține sănătatea metabolică. Căpșunile au un conținut caloric ușor mai scăzut, însă diferența este mică și este puțin probabil ca aceasta să aibă, de una singură, un impact semnificativ asupra pierderii în greutate.

Ambele fructe sunt foarte sănătoase

Ce este mai important pentru dietă este ca fructele și legumele să facă parte dintr-o dietă mai complexă și bine echilibrată. Studiile de specialitate arată că un consum variat de fructe și legume este asociat cu rezultate mai bune pentru sănătate, inclusiv cu menținerea unei greutăți corporale sănătoase pe termen lung.

„Pentru a-ți optimiza gustarea în vederea pierderii în greutate, combină fructele de pădure cu proteine și puține grăsimi, de exemplu cu iaurt grecesc sau nuci, pentru a menține senzația de sațietate mai mult timp și a ține sub control nivelul glicemiei”, a sugerat medicul nutriționist Lainey Younkin, conform EatingWell.

Ce sfat oferă medicii nutriționiști

„Căpșunile au în mod natural un conținut scăzut de calorii și sunt bogate în fibre, o combinație ideală pentru pierderea în greutate”, spune nutriționista Melissa Mitri.

O cană de căpșuni conține aproximativ 53 de calorii și 3 grame de fibre, lucru care face din acest fruct o alegere perfectă pentru slăbit.

Afinele sunt o altă alegere perfectă atunci când vrem să slăbim cât mai rapid. Acestea oferă fibre, vitamine și compuși vegetali benefici, iar gustul afinelor este de asemenea foarte plăcut.

„Deși afinele au un conținut caloric mai ridicat, de 84 de calorii per cană, decât căpșunile, acestea conțin puțin mai multe fibre, aproximativ 3,5 grame”, spune Mitri.