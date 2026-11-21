Cu toții ne dorim o casă cât mai curată, care să aibă constant un miros plăcut. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la odorizante scumpe din comerț, ci putem folosi o metodă simplă și ieftină care ne va ajuta să eliminăm mirosurile neplăcute din casă.

Casa va mirosi mai bine ca oricând Foto: Shutterstock

Pe rafturile magazinelor există nenumărate odorizante de cameră, dar, de multe ori, nu numai că aceste produse sunt destul de scumpe, dar nici nu sunt chiar atât de eficiente cum ne-am aștepta. Din fericire, putem încerca o metodă mult mai simplă și, teoretic, mai ieftină!

Mai precis, putem folosi orice fel de balsam de rufe avem la îndemână pentru a pregăti un odorizant de cameră foarte eficient.

Rețeta odorizantului de cameră din balsam de rufe

Balsamul de rufe este folosit pentru a oferi textilelor un parfum intens, pentru o perioadă cât mai îndelungată. Însă, acest produs poate fi folosit și pentru a pregăti un odorizant de cameră în numai câteva minute.

Practic, tot ce trebuie să facem este să combinăm apă și balsam de rufe în proporții egale. Pentru o cantitate totală suficientă, cam 250 ml de balsam și 250 ml de apă vor fi suficienți. Amestecul se introduce într-o sticlă cu pulverizator, se agită bine, iar apoi vom putea folosi soluția pe textile precum covoare, canapele sau perdele, dar chiar și în aer.

Alte produse uzuale care pot parfuma casa

În aproximativ cinci minute, ar trebui să putem pregăti acest odorizant simplu de cameră din balsam de rufe. Iar partea cea mai bună este faptul că putem apela și la alte produse, atunci când vrem să pregătim un odorizant simplu de cameră.

Aproximativ 20-30 de picături de ulei esențial de lavandă, lămâie, eucalipt, mentă sau orice alt fel de ulei vom dori, vor fi suficiente pentru a pregăti un odorizant de cameră. Aceste picături de ulei esențial se vor dilua în apă, se pune totul într-o sticlă cu pulverizator, iar, după ce se agită bine, putem folosi soluția în casă.