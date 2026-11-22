Pe măsură ce înaintăm tot mai mult spre finalul lunii noiembrie, vremea din țara noastră devine din ce în ce mai rece și mai instabilă. Administrația Națională de Meteorologie a emis deja mai multe avertizări de tip cod galben și portocaliu, valabile în zilele următoare.

Vremea din România se va răci Foto: ANM

Temperaturile vor scădea semnificativ în România începând de duminică seara până marți. Mai mult decât atât, în multe zone din țară ne vom putea aștepta la ninsori, lapoviță și ploi. La munte ne vom putea aștepta la ninsori puternice, iar stratul de zăpadă poate ajunge chiar și la 30 de centimetri.

Meteorologii de la ANM au emis, pentru ziua de luni, un cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură. În aceste zone, rafalele de vânt vor ajunge la 120 de kilometri pe oră, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Temperaturile vor fi sub cele normale pentru perioadă

Luni, vremea urmează să se răcească accentuat în jumătatea de nord a țării, iar de marți, temperaturile vor scădea și în sud. Valorile din termometre vor fi sub cele normale pentru această perioadă din an.

ANM a emis și o informare meteorologică care va fi valabilă începând de la ora 22:00, de duminică, până marți, la ora 20.00. În acest interval sunt prognozate precipitații moderate în cea mai mare parte a țării. Local, meteorologii spun că se vor acumula 10-15 l/mp, iar în jumătatea de vest și la munte, pe arii restrânse, se poate ajunge chiar și la 20-40 l/mp.

Ninsorile vor predomina la munte și în nordul Moldovei, în timp ce în zone precum, Maramureș, Transilvania, cât și în zonele deluroase va ploua până luni după-amiază, după care precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul puternic va afecta zone extinse din țară

La altitudini de peste 1.700 de metri, în zonele montane, vântul poate ajunge la viteze de 80-100 km/h duminică, între orele 10:00 și 22:00. Un nou cod galben intră în vigoare de la ora 22:00 și până luni la ora 12:00, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, de-a lungul Carpaților Meridionali, vor fi ninsori abundente.

În cursul zilei de luni, 23 noiembrie, ANM avertizează că ne putem aștepta la rafale de 100-120 km/h, viscol puternic și vizibilitatea sub 50 de metri, între orele 12:00 și 23.00. Aceste fenomene vor afecta Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

Un alt cod galben de vânt va fi valabil luni, între orele 12:00 și 23.00 și va afecta vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și nord-estul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. În acest interval, rafale vor avea viteze de 50-70 km/h.