Este o gustare foarte populară, dar la care nu foarte mulți oameni se gândesc ca la una sănătoasă. Însă, acest aliment nu numai că este potrivit atunci când simțim nevoia să servim ceva seara, dar medicii oncologi chiar spun că poate reduce riscul de cancer.

Este o gustare foarte populară Foto: Pexels

Nu mulți dintre noi ne-am gândi la popcorn ca la o gustare sănătoasă, potrivită pentru orele târzii. Însă, acest aliment atât de popular este mult mai bun pentru organism decât ne-am fi gândit, potrivit EatingWell.

Oncologii îl recomandă ca pe o gustare hrănitoare și accesibilă, care ne poate ajuta să consumăm mai multe cereale integrale și fibre, doi nutrienți asociați cu un risc mai scăzut de apariție a anumitor tipuri de cancer. Desigur, niciun aliment nu poate elimina complet riscul apariției acestei boli, dar produsele bogate în fibre pot scădea riscul de cancer colorectal.

Este o sursă importantă de fibre

Unul dintre cele mai importante beneficii nutriționale ale popcornului este conținutul de fibre, care joacă un rol esențial în menținerea sănătății digestive. Fibrele contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la deplasarea reziduurilor prin tractul digestiv.

„O parte din fibrele alimentare sunt, de asemenea, fermentate de bacteriile intestinale, rezultând acizi grași cu lanț scurt, inclusiv butirat, care are efecte asupra celulelor colonului și poate contribui la protejarea împotriva dezvoltării cancerului”, explică medicul Amar Rewari.

Mulți oameni servesc popcorn des

Spre deosebire de multe gustări tradiționale, popcornul este un aliment integral, ceea ce înseamnă că păstrează toate cele trei componente ale bobului de cereale: tărâța, germenul și endospermul. Cerealele integrale furnizează fibre, vitamine, minerale și mai mulți compuși vegetali benefici, care contribuie la menținerea sănătății generale.

Cercetările sugerează că un consum mai mare de cereale integrale ar putea contribui la protejarea împotriva anumitor tipuri de cancer.

Desigur, este important ca acest popcorn să fie făcut în casă, pentru a ști precis ce ingrediente sunt folosite și în ce proporție. Variantele din comerț au, de cele mai multe ori, un nivel ridicat de sare.