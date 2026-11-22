La 77 de ani, Corina Chiriac continuă să fie admirată pentru energia și forma în care se menține. În spatele unei cariere îndelungate și al unei imagini mereu elegante se ascund însă și momente dificile, despre care artista a ales să vorbească deschis. Una dintre cele mai mari cumpene a fost descoperirea unui fibrom de dimensiuni impresionante, care ajunsese cât un grapefruit, fără ca ea să fi avut simptome care să o avertizeze că există o problemă.

Cum a descoperit Corina Chiriac un fibrom cât un grapefruit Foto: arhiva Click!

Invitată în podcastul realizat de Dr. Luiza Spiru, cântăreața a povestit cum a aflat despre afecțiune și prin ce experiență medicală a trecut. Subiectul este prezent și în volumul său autobiografic, „Minuni trăite”, în care a adunat întâmplări importante din viața sa.

Deși își monitoriza sănătatea și ținea legătura cu un medic, Corina Chiriac nu a bănuit că are o problemă atât de serioasă. Artista a explicat că fibromul crescuse fără să îi provoace neplăceri evidente, iar primele semne au apărut abia în momentul în care situația devenise urgentă.

„Am avut multe operații, histerectomii totale. Am fost foarte atentă, vorbeam cu un doctor, dar când se făcuse fibromul cât un grapefruit, era prea târziu și n-a dat semne decât în ultima clipă. Mă simțeam foarte bine. N-aveam nimic. Foarte bine. Când a început Niagara să pornească, atunci m-am dus la doctor. Dar și atunci m-a iubit Dumnezeu”.

Experiența a fost una dintre situațiile medicale dificile pe care artista le-a traversat de-a lungul anilor. Corina Chiriac spune că a simțit că a primit ajutor în momentele în care lucrurile puteau lua o turnură gravă, iar credința a rămas un reper important pentru ea.

De ce și-a intitulat cartea „Minuni trăite”

Volumul autobiografic „Minuni trăite”, publicat la Editura Școala Ardeleană și prefațat de academicianul Dumitru Constantin-Dulcan, cuprinde și relatări despre intervențiile medicale prin care a trecut cântăreața.

Artista a explicat că titlul nu a fost ales întâmplător, ci are legătură cu momentele în care a simțit că a fost ocrotită și că a primit sprijin pentru a depăși încercările dificile.

„Am povestit în carte operațiile și minunile, de-aia se cheamă «Minuni trăite», pentru că, într-adevăr, inclusiv problemele medicale au fost soldate cu mult ajutor de la Dumnezeu”.

Pe 26 octombrie, artista a împlinit 77 de ani și a vorbit și despre obiceiurile care o ajută să își păstreze tonusul. Printre lucrurile la care ține se numără alimentația și evitarea alcoolului, pe care îl consumă foarte rar.

Corina Chiriac consideră că aceste alegeri au un rol important inclusiv în aspectul tenului și a explicat de ce a preferat să nu includă băuturile alcoolice în rutina sa obișnuită.

„Nu știu dacă există un secret, dar poate sunt mai multe. Secretele astea conțin și o serie de sfaturi antipatice. De exemplu, eu nu beau alcool. E foarte important. Rarisim, de exemplu, de ziua mea, am gustat un pic de șampanie. Dar nu face parte din alimentația mea curentă și asta reușește să-mi țină tenul echilibrat, ca la vârste mai tinere.

Pentru că am observat la persoane care beau alcool, și femei, tenul se umflă, fața se umflă și apoi, când se strânge, se ridează. Și dacă faci treaba asta ani de zile, ghici ce se întâmplă? Se fac riduri și nu ne trebuie. Și pe urmă e vorba de alimentație, de o stare importantă de spirit”, a dezvăluit artista.