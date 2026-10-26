Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul designerului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”

Eleganță, grație și rafinament, sâmbăta trecută, pe scena Teatrului „Constantin Tănase”, din București! Angela Similea, Corina Chiriac, Natalia Guberna, Ileana Șipoteanu, Mirabela Dauer și Stela Enache au fost lăudate chiar și de designerul Florin Burescu pentru cochetăria fără vârstă.

1/7 Ileana Șipoteanu, Stela Enache, Angela Similea, Natalia Guberna și Corina Chiriac s-au reunit în spectacolul dedicat lui Octavian Ursulescu Foto: foto: Facebook

Octavian Ursulescu: „Aici se află amintirile mele”

Octavian Ursulescu (79 de ani), gazda evenimentului unde spectatorii s-au înghesuit să-i revadă pe marii artiști din perioada gri a comunismului, a vorbit și despre legătura cu teatrul de revistă, unde adesea și-a desfășurat activitatea:

„Am fost mai întâi spectatorul care nu scăpa nicio reprezentație, alături de familie, o sărbătoare, de fiecare dată… Scena, cabinele, culisele, îmi sunt foarte familiare, fiindcă am prezentat câteva ediții ale Festivalurilor de Muzică Ușoară „Aurelian Andreescu” și „Florin Bogardo”. Aici se află o bună parte din amintirile mele”.

„Impecabil în aparițiile sale”

Iar Vasile Muraru și Valentina Fătu au adăugat:

„Să realizezi un spectacol dedicat lui Octavian Ursulescu este o onoare și o emoție apare, e ca și cum ai întoarce reflectorul spre cel care o viață întreagă i-a pus pe alții în lumină.

Întotdeauna impecabil în aparițiile sale, Octavian Ursulescu a prezentat sute de spectacole, emisiuni de radio și de televiziune, 13 ediții ale Festivalului Mamaia, devenind cel mai longeviv prezentator de divertisment din România. Pentru generații întregi, numele lui înseamnă respect, cultură și dragoste pentru muzica adevărată, un lord al scenei românești”.

Regal de muzică și de eleganță

Printre invitatele lui Octavian Ursulescu s-au numărat Angela Similea (80 de ani), Corina Chiriac, Natalia Guberna (68 de ani), Ileana Șipoteanu (59 de ani), Mirabela Dauer (79 de ani), Marina Florea (64 de ani), Pompilia Stoian (83 de ani) și Stela Enache (76 ani), toate, un exemplu de cochetărie și de eleganță, potrivit designerului Florin Burescu:

„Eleganță în tot ceea ce am văzut. Angela Similea a fost impecabilă, ea este, de altfel, un punct de referință al grației, totul a fost la superlativ. Mi-au plăcut și Corina Chiriac și celelalte soliste, fiecare cu stilul ei. Sunt niște artiste din „Generația de Aur” care știu să capteze toată atenția.

Nu le poți analiza separat, te fascinează și simpla lor prezență. Ținutele vestimentate sunt o poveste, umplu scena. Mă bucur că se fac astfel de evenimente în care ele radiază, din toate punctele de vedere. Frumos, felicitări!”, ne-a declarat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Corina Chiriac a împlinit azi 77 de ani

Marea interpretă Corina Chiriac a urcat pe scenă cu două zile înainte de a împlini vârsta de 77 de ani. Cu o energie molipsitoare, îmbrăcată și aranjată la patru ace, ea sfidează trecerea timpului. Ieri, la ceas aniversar, Marina Almășan, bună prietenă, i-a transmis un mesaj emoționant:

„Când e ziua Corinei, e un soi de „Sărbătoare Națională”: nu cred să existe român (poate, parte din generația asta nouă, care oricum nu știe pe ce lume e!) care să nu-i știe măcar un refren și să nu-i recunoască vocea unică și vorbele meșteșugite, pline de umor.

Nu i-aș spune „legendă”, pentru că ea, Corina noastră dragă, este mai efervescentă decât mulți dintre tinerii prezentului! O îmbrățișez cu toată dragostea și îi mulțumesc pentru toate momentele, din emisiuni și din viața mea personală, pe care prezența ei mi le-a înnobilat. La mulți ani, Corina Chiriac!”.

Angela Similea: „Frumusețea vine din interior”

Considerată regina muzicii ușoare românești, Angela Similea nu a urcat pe scenă, precizând că nu mai cântă de 7 ani, dar le-a aplaudat din sală pe superbele sale colege de breaslă. A fost, de departe, în centrul atenției. Într-un interviu, aceasta dezvăluia câteva dintre secretele cochetăriei:

„Chiar dacă frumusețea vine din interior, dragi femei, trebuie să avem grijă de tenul nostru și de pielea noastră încă din tinerețe. Nu țin diete stricte, dar nu am avut vicii niciodată în viața mea”.

Dieta Stelei Enache: „Fără ciocolată, de 40 de ani”

De departe, Stela Enache, interpreta piesei „Ani de liceu”, are cea mai frumoasă siluetă. I-am aflat și secretul trupului de invidiat, la vârsta de 76 de ani:

„Nu țin o anume dietă. Măsura este elementul important, cumpătarea, la mâncare și în toate, în viață. Dacă bagi în tine, ca într-un frigider, normal că se duce talia. De mică nu mi-au plăcut dulciurile. Mama îmi mai făcea tort sau cozonac, dar degeaba. Mai primeam câte o bucată de ciocolată amăruie, în adolescență, când făceam sport, atât. De atunci, n-am mai mâncat ciocolată”, explică ea, exclusiv pentru Click!

„Nu greutatea e foarte importantă”

În plus, Stela Enache se declară împotriva operațiilor de micșorare a stomacului sau a altor intervenții estetice pentru slăbit, așa cum au procedat atâtea alte vedete din showbiz:

„Eu n-aș face o astfel de operație decât dacă, Doamne ferește, mi-ar fi pusă viața în joc, dacă aș avea vreo infecție, dar, așa, pentru a arăta mai slabă, nicidecum. Eu cred că nu greutatea este foarte importantă. Important este să rămână capul întreg. Ce folos că ești slab și nu te mai bucuri de micile plăceri culinare?”.

Natalia Guberna: „Nu mănânc multă carne”

Și Natalia Guberna ne-a dezvăluit meniul ei, din care nu a exclus carnea în totalitate:

„Am un meniu echilibrat, cu fructe, legume, dar și carne. Nu e bine să eliminăm total carnea, din alimentație, are rostul ei, totuși, avem nevoie și de proteine.

Mă feresc însă, pe cât pot, de prăjeli, de grăsimi și de dulciuri. Fac și puțină mișcare, seara ies la câte o plimbare, merg pe jos cam vreo oră zilnic. Eu, de fel, sunt organizată, îmi stabilesc din timp programul, așa că evit stresul”, a precizat ea, exclusiv pentru Click!