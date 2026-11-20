Schimbările mici de stil de viață pot avea un impact mare asupra sănătății inimii tale, mai ales când observi la analizele uzuale că ai valorile triglicerilor mărite.

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Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial, iar trigliceridele la un nivel ridicat pot indica un risc crescut de afecțiuni cardiace. Aceste grăsimi circulă în sânge, iar nivelurile ridicate sunt asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Statul pe scaun ore întregi fără pauze

Petrecerea unei mari părți a zilei pe scaun ar putea acționa împotriva obiectivelor tale privind scăderea nivelului trigliceridelor. Multe persoane lucrează la birou, se urcă la volanul mașinii pentru a se întoarce acasă, unde se așază pe canapea. Când există foarte puțină mișcare, aceasta se vede în analizele de sânge. Înlocuirea unei perioade de stat pe scaun cu statul în picioare și mersul pe jos ar putea îmbunătăți nivelul lipidelor din sânge. O scurtă plimbare după masă este un bun punct de plecare. De altfel, îmbunătățirea treptată a condiției fizice poate avea mai multe efecte benefice, nu doar scăderea nivelului de trigliceride, cum ar fi creșterea sensibilității la insulină, normalizarea tensiunii arteriale și reducerea riscului cardiovascular.

Exagerarea cu zahărul adăugat

Dulciurile, băuturile carbogazoase, ceaiul îndulcit, băuturile cu fructe și alte băuturi zaharoase sunt surse majore de zahăr adăugat în dieta ta? Atunci, ficatul poate transforma excesul de fructoză, o componentă a zahărului și a siropului de porumb cu conținut ridicat de fructoză, în grăsime, care intră în fluxul sanguin sub formă de trigliceride. Cercetările arată că un consum mai mare de zahăr poate crește valorile trigliceridelor, chiar și fără o creștere a greutății corporale.

Zahărul adăugat poate fi și în alimente la care te aștepți mai puțin, așadar verifică informațiile de pe etichetele nutriționale și listele de ingrediente.

Transformarea consumului de alcool în obicei zilnic

Un pahar de alcool poate părea o idee bună pentru a te relaxa, dar poate menține trigliceridele ridicate. Ficatul trebuie să proceseze alcoolul, iar consumul regulat de băuturi cu alcool stimulează ficatul să producă mai multe trigliceride. Cardiologii susțin că eliminarea alcoolului sau consumul mai rar de băuturi de acest fel au un impact semnificativ asupra nivelului de trigliceride. Prin eliminarea alcoolului, se reduce povara metabolică asupra ficatului și este îmbunătățită capacitatea organismului de a elimina lipidele din fluxul sanguin.