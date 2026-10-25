 Doar 25 de secunde îți trebuie ca să demonstrezi că ești un geniu! Tu știi cine scapă cu viață?
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Doar 25 de secunde îți trebuie ca să demonstrezi că ești un geniu! Tu știi cine scapă cu viață?

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Testele de inteligență sunt menite să le pună oamenilor la încercare gândirea logică, atenția la detalii și capacitatea de a găsi rapid soluții. Unele dintre aceste provocări par simple la prima vedere, însă ascund capcane care îi pot pune în dificultate chiar și pe cei mai atenți. De această dată, provocarea este să descoperi care dintre cei trei bărbați din imagine are cele mai mari șanse să supraviețuiască, iar pentru a găsi răspunsul ai la dispoziție doar 25 de secunde, potrivit Jagranjosh

Cine va supraviețui?
Cine va supraviețui? Foto: Jagranjosh

Puzzle-ul pe care ți-l propunem astăzi îți pune la încercare atenția și gândirea logică și te provoacă să descoperi dacă ai o minte ageră. Dacă reușești să găsești răspunsul corect în mai puțin de 25 de secunde, înseamnă că ai fost atent la detalii și ai analizat situația cu grijă. Important este să nu te grăbești să tragi concluzii și să nu renunți până când nu găsești soluția!

Provocarea care îți pune atenția la încercare 

Imaginea prezintă trei bărbați care se țin strâns de o bară, atârnă în aer și luptă pentru a-și salva viața. Fiecare dintre ei se confruntă cu un pericol diferit. Bărbatului îmbrăcat în albastru îi este teamă că va cădea în focul de dedesubt, cel aflat lângă el riscă să cadă în apă, în timp ce al treilea, care poartă un tricou verde-neon, este amenințat de șerpii care se târăsc dedesubt.

La prima vedere, situația pare fără ieșire, iar toți trei par să aibă șanse mici de supraviețuire. Totuși, dacă analizezi cu atenție fiecare pericol, vei observa că unul dintre bărbați se află într-o situație mai puțin riscantă decât ceilalți. Crezi că poți identifica personajul care are cele mai mari șanse să scape cu viață? Nu uita că ai la dispoziție doar 25 de secunde pentru a găsi răspunsul!

Răspunsul corect

Bărbatul care poartă tricoul portocaliu și atârnă deasupra apei este cel care are cele mai mari șanse de supraviețuire, comparativ cu ceilalți doi. Spre deosebire de foc și de șerpi, apa nu reprezintă neapărat un pericol fatal, astfel că acesta ar putea avea șansa să scape dacă reușește să ajungă în siguranță în apă.

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