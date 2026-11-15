 7 obiceiuri de seară care te ajută să arăți mai bine dimineața. Recomandările specialiștilor pentru un ten luminos și un aspect odihnit
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7 obiceiuri de seară care te ajută să arăți mai bine dimineața. Recomandările specialiștilor pentru un ten luminos și un aspect odihnit

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Felul în care arăți dimineața nu depinde doar de produsele pe care le folosești după ce te trezești. Potrivit specialiștilor, rutina de seară joacă un rol esențial pentru aspectul pielii, sănătatea părului și starea generală de bine.

Trucuri de îngrijire înainte de somn
Trucuri de îngrijire înainte de somn Foto: Shutterstock

7 obiceiuri de seară recomandate de dermatologi și experți în frumusețe

Curăță tenul înainte de culcare

Oricât de obosită ai fi la finalul zilei, dermatologii recomandă să nu sari peste demachiere și curățarea tenului, potrivit HuffPost.

Pe timpul zilei, pe piele se acumulează machiaj, cremă cu protecție solară, sebum și impurități care pot favoriza inflamațiile. O curățare blândă înainte de culcare ajută pielea să se regenereze peste noapte și poate reduce roșeața și imperfecțiunile.

Specialiștii spun că o rutină simplă este suficientă: curățare, un ser și o cremă hidratantă.

Bea o cană de ceai de mentă

Make-up artistul Cat Mignano recomandă consumul unei căni de ceai de mentă înainte de culcare. Aceasta susține că băutura contribuie la reducerea balonării, favorizează relaxarea și ajută organismul să se pregătească pentru somn. În plus, ceaiul de mentă nu conține cofeină, fiind o alternativă potrivită pentru seară.

Nu merge la culcare cu părul ud

Mulți oameni preferă să facă duș seara, însă specialiștii recomandă ca părul să fie complet uscat înainte de somn. Părul umed este mai fragil și se poate deteriora mai ușor din cauza frecării de pernă. Drept urmare, riscul de rupere și apariția vârfurilor despicate devin mai mari.

Un simplu gest, precum uscarea completă a părului înainte de culcare, poate contribui la menținerea unui aspect sănătos și îngrijit.

Folosește o față de pernă din mătase

Fețele de pernă din mătase au devenit tot mai populare datorită beneficiilor pe care le oferă atât părului, cât și pielii.

Materialul reduce frecarea în timpul somnului, ceea ce înseamnă mai puțin păr electrizat și un risc mai mic de rupere. Totodată, multe persoane observă că pielea rămâne mai hidratată și că urmele lăsate de pernă pe față sunt mai puțin vizibile dimineața.

Specialiștii recomandă însă schimbarea și spălarea regulată a fețelor de pernă pentru a preveni apariția iritațiilor și a coșurilor.

Aplică o mască de noapte

Dacă simți că tenul tău are nevoie de un plus de hidratare, o mască de noapte poate fi o soluție eficientă. Aceste produse acționează în timpul somnului și pot contribui la obținerea unui aspect mai luminos și mai odihnit al pielii. Mulți specialiști în frumusețe folosesc măști de acest tip înaintea evenimentelor importante pentru a obține efectul de „glass skin”, adică un ten neted și radiant.

Dormi pe spate

Poziția în care dormi poate influența aspectul pielii. Medicii spun că dormitul pe spate reduce presiunea exercitată asupra feței și poate limita apariția cutelor temporare formate în timpul nopții. De asemenea, această poziție poate contribui la reducerea umflăturilor din jurul ochilor.

Totuși, specialiștii subliniază că un somn bun este mai important decât poziția de somn, așa că nu este recomandat să te forțezi să dormi într-o poziție inconfortabilă.

Dormi suficient

Cel mai important obicei rămâne, potrivit experților, somnul de calitate. În timpul nopții au loc procese esențiale de regenerare a pielii, producerea colagenului și eliberarea hormonului de creștere. Lipsa somnului poate duce la apariția cearcănelor, a ochilor obosiți, a tenului tern și a aspectului lipsit de vitalitate.

Specialiștii recomandă între șapte și nouă ore de somn pe noapte și susțin că inclusiv culcatul cu 30-60 de minute mai devreme poate avea efecte vizibile asupra aspectului fizic.

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