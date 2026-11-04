Scoate urgent aceste 5 lucruri din dormitorul tău!

Pentru cei mai mulți dintre noi, singura funcție a unui dormitor este să ofere un loc calm pentru a ne retrage la sfârșitul unei zile pline. Este importantă eliminarea din dormitor a lucrurilor care aduc oboseală în plus.

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Adesea, datorită spațiului limitat din restul casei, dormitoarele pot deveni mai mult un spațiu de depozitare, cu lucruri care nu favorizează instalarea unui somn odihnitor. Dacă dorești ca dormitorul tău să fie cât mai calm, organizat, funcțional și relaxant posibil, ar trebui să elimini aceste lucruri!

Ganterele

Cu toții vrem să facem un dormitor mai mic să pară mai mare, iar echipamentul pentru sport este adesea greoi, ceea ce duce la o lipsă de spațiu disponibil, ceea ce îl face să pară mult mai mic decât este. Accesoriile sportive pot crea și o atmosferă mai stresantă în camera ta. Un suport din interiorul unui dulap te-ar ajuta să păstrezi toate elementele esențiale de fitness la îndemână, fără ca acestea să fie la vedere.

Coșul cu haine murdare

Cum mulți dintre noi păstrăm hainele în dormitor, este posibil să ajungi să le aduni pe cele de zi cu zi pe un scaun din dormitor. Ai putea depozita coșul de rufe într-o zonă a casei, cum ar fi baia sau holul, care poate fi ușor accesibilă pentru alți membri ai familiei. Adunarea în dormitor a hainelor care ar trebui spălate îți va aminti de treburile pe care le ai de făcut și te va împiedica să te relaxezi pe deplin.

Un coș de gunoi

Poate că un coș de gunoi în dormitor ar putea părea complet inofensiv și o idee bună dacă vrei să nu ajungi să depozitezi articole de înfrumusețare cu termene de valabilitate depășite și etichetele de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, coșurile din dormitor sunt adesea uitate și pot reduce calitatea aerului, cu efect negativ asupra somnului.

Obiectele legate de serviciu

Teancurile de documente și notițele de la birou nu te pot lăsa să te relaxezi. Ideal ar fi să ții viața profesională separată de dormitor, care ar trebui să fie un loc în care te poți relaxa și adormi. Altfel, deconectarea mentală va fi foarte dificilă și granița dintre muncă și odihnă începe să dispară. Cu toate acestea, dacă dormitorul este singurul loc practic real în care poți să lucrezi de acasă, ai grijă să așezi într-un dulap separat tot ce ține de serviciu, precum laptopul sau agenda, pentru a delimita clar activitatea din timpul zilei de perioada dedicată odihnei.

Telefonul mobil

După cum te-ai putea aștepta, ecranele în general sunt ceva ce trebuie să stea departe de dormitoare cât mai mult posibil. Într-o lume ideală, telefonul nu se află lângă pat, pentru că te va tenta să-l ții deschis până târziu și la trezire. Ecranele pot avea un impact enorm asupra somnului și sistemului nostru nervos. Chiar dacă telefonul are notificările oprite, acesta acționează în continuare ca un indiciu care îți menține creierul în alertă. Mintea ta asociază dispozitivul cu stimularea, emailurile de lucru, social media, mesajele și acest lucru este suficient pentru a face mai dificilă calmarea și inducerea somnului.