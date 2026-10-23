 Cea mai bună temperatură din dormitor pentru un somn bun
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Cea mai bună temperatură din dormitor pentru un somn bun

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O parte a soluției pentru cei aproape 20% dintre adulții care au tulburări de somn ar putea consta în fixarea temperaturii potrivite pentru aputea dormi mai bine.

shutterstock 17019676 femeie pat doarme somn jpeg
shutterstock 17019676 femeie pat doarme somn jpeg

Temperatura din dormitorul tău influențează calitatea și durata somnului tău. Care este temperatura optimă a somnului și de ce are un impact atât de mare asupra ta? Află din cele ce urmează!

De ce este importantă temperatura din dormitor?

Porțiunea creierului responsabilă pentru reglarea temperaturii corpului este hipotalamul. De fapt, această structură chiar este numită „ termostatul corpului” de către oamenii de știință. Aceasta guvernează ceasul biologic intern al corpului. Cunoscut și sub numele de cheia ritmului circadian, acest ceas, situat în hipotalamus, reglează ciclurile de somn-trezire. Termoregularea este legată de mecanismul care reglează somnul, ceea ce înseamnă că temperatura mediului în care dormi poate afecta somnul când este prea scăzută sau prea ridicată.

Dacă este prea cald, creierul trebuie să depună efort pentru a răci corpul. Această creștere a temperaturii poate fi confuză pentru corp și creier, ceea ce duce la neliniște, prelungire a stării de veghe și reducerea timpului petrecut în somn profund. Pe de altă parte, dacă mediul este prea rece, corpul poate consuma energie încercând să mențină căldura, ceea ce afectează somnul.

Iată temperatura optimă a somnului

În ceea ce privește nevoile de somn, igiena și rutina, rareori există o regulă. Ca atare, nu trebuie să fii surprinsă de faptul că temperatura optimă este variabilă. Pentru majoritatea, cea mai bună temperatură este undeva între 15 și 18 grade Celsius, după cum afirmă specialistul în somn și neurologul Chris Winter, autorul cărții ⹂The Sleep Solution”.

O temperatură de circa 16 grade Celsius ajută instalarea somnului într-un timp mai scurt și reducerea probabilității de a se trezi în timpul nopții. Totuși, preferințele individuale variază în funcție de confortul general, sex și vârstă. De exemplu, femeile ajunse la menopauză dorm mai bine într-o cameră mai rece din cauza bufeurilor și a transpirațiilor nocturne, dar persoanele slabe se simt perfect într-un mediu ușor mai cald, deoarece grăsimea corporală este un factor important în cât de toleranți suntem la frig.

Cum să menții temperatura optimă

Cel mai bun mod de a-ți pregăti spațiul de somn este să setezi termostatul la temperatura optimă cu aproximativ o oră înainte de culcare. Cu toate acestea, există o serie de alte măsuri pe care le poți lua pentru a răci sau încălzi dormitorul.

Lenjeria de pat din bumbac te ajută să nu transpiri excesiv. De asemenea, te poți îmbrăca în straturi pentru a te dezbrăca, dacă îți este prea cald.

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