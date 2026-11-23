Vrei să pleci la soare în decembrie, să intri în Marea Roșie și să petreci câteva zile active, fără diferențe mari de fus orar? Sharm El Sheikh rămâne o alegere potrivită pentru o vacanță de iarnă cu plajă, snorkeling și excursii în deșert.

Foto: arhivă

În decembrie, zilele sunt de regulă luminoase și plăcute, iar apa păstrează o temperatură bună pentru baie. Mai jos afli cum este vremea, unde merită să faci snorkeling, ce zonă de cazare ți se potrivește și ce pui în bagaj.

Cum este vremea în Sharm El Sheikh în decembrie?

Sharm El Sheikh are un climat uscat, cu mult soare și precipitații rare. În timpul zilei poți sta la plajă, poți face excursii sau poți explora zonele de promenadă fără căldura intensă din lunile de vară.

Temperaturile aerului ziua și noaptea

În decembrie, temperaturile maxime ajung de obicei la 22–25°C. După apus, aerul se răcește, iar minimele se situează frecvent între 14 și 17°C. În zonele deschise, vântul poate face serile mai răcoroase.

Ziua, un tricou și haine lejere sunt suficiente pentru plajă sau plimbări. Seara, ia cu tine un hanorac, o bluză cu mânecă lungă și o jachetă subțire. Dacă alegi un safari în deșert sau o excursie pe Muntele Sinai, hainele în straturi îți oferă confort pe parcursul zilei.

Plouă în Sharm El Sheikh în decembrie?

Ploile apar rar. Chiar dacă prognoza poate arăta câțiva nori, multe zile rămân însorite. Totuși, verifică vremea înainte de excursiile cu barca, fiindcă vântul influențează mai mult decât ploaia condițiile de pe mare.

Este suficient de cald pentru plajă?

Da, mai ales între orele 10:30 și 15:30. Alege o plajă protejată de vânt și aplică SPF ridicat, deoarece radiația solară rămâne puternică și iarna. Pălăria, ochelarii de soare și apa potabilă te ajută să petreci mai confortabil orele de plajă.

Care este temperatura apei în Sharm El Sheikh iarna?

Marea Roșie se răcește mai lent decât aerul. De aceea, în decembrie, apa poate părea mai plăcută decât o dimineață cu vânt pe plajă.

Luna

Temperatura apei, orientativ

Decembrie

24–26 °C

Ianuarie

22–24 °C

Februarie

22–24 °C

Temperatura diferă în funcție de golf, oră și intensitatea vântului. În golfurile mai ferite, senzația termică este de obicei mai bună decât în zonele expuse.

Se poate înota în Marea Roșie în decembrie?

Majoritatea turiștilor intră în apă fără dificultăți. Dacă știi că te răcești repede sau vrei să faci snorkeling mai mult de 30–40 de minute, poartă un neopren subțire ori un tricou UV cu mânecă lungă. Copiii apreciază, de asemenea, un strat suplimentar după ieșirea din apă.

Contează și modul în care intri în mare. Unele hoteluri au plajă cu intrare lină pe nisip, potrivită pentru familii. Altele oferă acces de pe ponton, peste recif, o variantă frecventă în zonele cu corali.

Marea sau piscina încălzită?

Marea este alegerea firească pentru baie și snorkeling, însă piscina încălzită te ajută în zilele mai vântoase. Înainte să rezervi, verifică dacă hotelul încălzește piscina chiar în perioada sejurului. Uneori, doar un bazin funcționează la temperatură mai ridicată.

Se poate face snorkeling în Sharm El Sheikh în decembrie?

Da. Snorkelingul rămâne una dintre activitățile preferate în decembrie, iar recifele își păstrează culorile și fauna marină. Vizibilitatea este adesea bună, mai ales dimineața, înainte ca vântul să ridice valuri.

Alege ieșirile pe mare în prima parte a zilei și urmărește recomandările ghidului. Un briefing de siguranță explică traseul, adâncimea apei și regulile de protejare a coralilor.

Zone potrivite pentru snorkeling

Ras Mohammed – parc național cunoscut pentru recife, pești colorați și opriri de snorkeling de pe barcă;

Strâmtoarea Tiran – zonă inclusă frecvent în excursiile maritime; plecarea depinde de condițiile meteo;

Sharks Bay – potrivită dacă vrei acces rapid la recif direct din zona hotelului;

Naama Bay – utilă pentru plajă, promenadă și restaurante; calitatea snorkelingului variază de la o plajă la alta;

Nabq Bay – oferă resorturi mari și plaje generoase, dar poate fi mai expusă vântului în sezonul rece.

Dacă vrei să compari hotelurile, zonele de plajă și serviciile disponibile, poți analiza variantele pentru un sejur în Sharm El Sheikh, mai ales dacă te interesează o piscină încălzită sau accesul la recif.

Snorkeling de la hotel sau excursie cu barca?

Snorkelingul de la hotel este practic pentru începători și familii. Intră în apă doar din zonele marcate, mai ales dacă hotelul are ponton. O excursie cu barca îți permite să vezi mai multe recife într-o singură zi și include, de regulă, echipament, opriri stabilite și ghidaj.

Alege operatori licențiați și poartă vesta de flotabilitate dacă nu ai experiență. Nu atinge coralii, nu hrăni peștii și nu sta prea aproape de țestoase sau alte animale marine.

Ce poți face în Sharm El Sheikh în decembrie, dincolo de plajă?

Temperaturile din decembrie permit excursii pe care vara le-ai face mai greu la mijlocul zilei.

Vizitează Ras Mohammed

Poți alege o excursie cu barca sau un traseu terestru, în funcție de programul disponibil. Ia apă, prosop, încălțăminte de apă și actele solicitate de organizator. Pentru rezultate stabile, rezervă activitățile prin agenții sau operatori autorizați.

Alege un safari în deșert

Tururile cu quad, buggy sau jeep se desfășoară adesea după-amiaza. Vei avea nevoie de haine comode, eșarfă pentru praf și ochelari de protecție. Unele programe includ cină și spectacol într-o tabără beduină. Întreabă din timp despre durata traseului și limitele de vârstă pentru copii.

Urcă pe Muntele Sinai

Excursia spre Muntele Sinai pornește frecvent noaptea, pentru răsărit. Traseul cere condiție fizică, bocanci, lanternă și haine groase. La altitudine temperaturile scad mult, chiar dacă în stațiune ziua este caldă. Confirmă accesul și dificultatea traseului înainte de plecare.

Ieși seara în oraș

Old Market are magazine cu mirodenii, suveniruri, ceai și dulciuri locale. Negociază politicos și verifică prețul înainte de cumpărare. Naama Bay oferă promenadă, cafenele și restaurante, iar SOHO Square are localuri, magazine și activități de seară.

Unde este mai bine să te cazezi iarna?

Naama Bay se potrivește dacă vrei restaurante și plimbări aproape de hotel. Sharks Bay atrage turiștii interesați de resorturi și recife accesibile. Nabq Bay oferă hoteluri cu spații mari, piscine și facilități pentru familii, însă vântul poate fi mai puternic.

Verifică aceste detalii înainte de rezervare:

piscina încălzită în luna decembrie;

plaja protejată de vânt;

accesul în mare, de pe nisip sau ponton;

reciful din apropiere și programul pontonului;

facilitățile pentru copii;

distanța până la aeroport și Naama Bay;

costurile pentru gala de Crăciun sau Revelion.

Crăciun și Revelion în Sharm El Sheikh

Prima parte a lunii decembrie este, în general, mai liniștită. În apropierea sărbătorilor, hotelurile se ocupă mai repede, iar tarifele cresc. Dacă ai flexibilitate în alegerea datelor și a hotelului, poți urmări oferte de vacanță last minute Egipt. Pentru un sejur de Crăciun sau Revelion la un anumit hotel, rezervă din timp și citește atent ce include pachetul.

Multe hoteluri all inclusive organizează cine festive, seri tematice și programe de divertisment. Gala de Revelion poate avea tarif separat, așa că verifică această informație înainte de confirmare.

Ce să pui în bagaj?

Pune în valiză costume de baie, haine de vară, o bluză mai groasă, pantaloni lungi și încălțăminte comodă. Adaugă SPF, balsam de buze cu protecție solară, pălărie, ochelari de soare și o husă impermeabilă pentru telefon.

Pentru snorkeling, ia o mască proprie dacă îți dorești confort, încălțăminte de apă și un tricou UV. Nu uita pașaportul, asigurarea de călătorie, bani cash pentru mici cheltuieli și o trusă medicală de bază. Planifică snorkelingul dimineața, plaja la prânz și excursiile sau restaurantele spre seară.