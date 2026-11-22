Mai sunt câteva săptămâni până la sfârșitul anului, dar asta nu înseamnă că este prea târziu pentru dorințele pe care nu ai reușit încă să ți le îndeplinești. Parade.com scrie că fiecare lună de naștere este asociată cu o anumită oportunitate care se poate contura înainte de 2027. Pentru unii, poate fi vorba despre bani sau recunoaștere profesională, în timp ce alții ar putea avea parte de o relație nouă, liniște sufletească ori curajul de a face o schimbare.

Foto: Magnific

Ce îți rezervă ultimele săptămâni din 2026

Finalul anului este o perioadă în care multe persoane își analizează realizările și își stabilesc noi obiective. În astrologie, această etapă este asociată și cu manifestarea, un concept care presupune formularea clară a dorințelor și orientarea acțiunilor către îndeplinirea lor.

Potrivit astrologului MaKayla McRae, luna în care te-ai născut poate indica domeniul asupra căruia merită să îți concentrezi atenția până la sfârșitul lui 2026. Interpretările sunt simbolice și nu reprezintă predicții demonstrate științific.

Ianuarie – Recunoaștere pentru munca depusă

Dacă te-ai născut în ianuarie, eforturile din ultimele luni ar putea începe să fie apreciate. Poate primești un compliment din partea superiorilor, o oportunitate profesională sau confirmarea că ai făcut progrese importante.

Notează trei realizări de care ești mândră și recitește-le zilnic, pentru a-ți aminti cât ai evoluat.

Februarie – O relație care îți schimbă perspectiva

Pentru persoanele născute în februarie, finalul anului poate aduce o conexiune importantă. Poate fi o prietenie nouă, o colaborare promițătoare sau întâlnirea cu cineva alături de care te simți înțeleasă.

Acceptă o invitație pe care, în mod obișnuit, ai refuza-o. Îți poate oferi ocazia să cunoști oameni noi.

Martie – Claritate în privința unui vis

Ai un obiectiv important, dar nu știi exact cum să îl atingi? Ultimele săptămâni din 2026 te pot ajuta să înțelegi care este următorul pas. O idee care părea greu de pus în practică începe să capete contur.

Rezervă zece minute pentru a scrie ce ai încerca dacă nu ți-ar fi teamă de eșec.

Aprilie – Curajul unui nou început

Persoanele născute în aprilie ar putea găsi motivația necesară pentru a începe un proiect, a schimba un obicei sau a lua o decizie amânată. Nu trebuie să aștepți luna ianuarie pentru a face o schimbare importantă.

Fă săptămâna aceasta un pas mic, dar concret, către ceea ce îți dorești.

Mai – Mai multă liniște financiară

Pentru cei născuți în mai, siguranța materială devine o prioritate. Finalul anului poate aduce o decizie financiară inspirată, mai multă stabilitate sau o oportunitate de a-ți îmbunătăți situația.

Stabilește un obiectiv financiar pentru 2027 și identifică un aspect al situației tale actuale pentru care ești recunoscătoare.

Iunie – Un răspuns mult așteptat

O întrebare care te preocupă de ceva vreme ar putea primi, în sfârșit, un răspuns. Acesta poate veni în urma unei conversații, a unei informații noi sau a unui moment de claritate care te ajută să privești lucrurile diferit.

Formulează clar întrebarea care te frământă și acordă-ți timp să reflectezi asupra ei. În interpretarea astrologică, visele pot avea și ele o semnificație simbolică.

Iulie – Armonie în familie

Pentru persoanele născute în iulie, finalul lui 2026 poate aduce mai multă liniște în viața personală. Relațiile cu cei dragi, confortul locuinței și sentimentul de apartenență devin mai importante.

Schimbă un detaliu în locuință pentru a crea o atmosferă mai caldă și mai primitoare.

August – O ocazie să ieși în evidență

Dacă te-ai născut în august, ai putea primi ocazia să îți demonstrezi talentul sau să îți faci cunoscute realizările. Munca depusă în acest an poate atrage atenția unei persoane importante pentru evoluția ta.

Prezintă un proiect sau o realizare de care ești mândră, chiar dacă nu te simți pe deplin pregătită să fii în centrul atenției.

Septembrie – Echilibru și liniște sufletească

Persoanele născute în septembrie ar putea simți nevoia să reducă ritmul și să își acorde mai mult timp. După o perioadă încărcată, finalul anului favorizează, potrivit astrologilor, odihna și restabilirea echilibrului dintre responsabilități și viața personală.

Rezervă-ți o seară pe săptămână doar pentru tine, fără obligații suplimentare.

Octombrie – Eliberarea de o povară

Pentru cei născuți în octombrie, ultimele săptămâni ale anului sunt asociate cu renunțarea la un obicei, o teamă sau un atașament care nu le mai face bine. Poate fi momentul să lași în urmă o situație care te-a ținut pe loc.

Scrie pe o foaie ceea ce îți dorești să depășești, apoi rupe hârtia. Gestul poate reprezenta simbolic încheierea unui capitol.

Noiembrie – O oportunitate neașteptată

Dacă te-ai născut în noiembrie, finalul lui 2026 poate veni cu o propunere interesantă. Poate fi o călătorie, o ofertă sau o posibilitate pe care nu ai luat-o în calcul până acum. Flexibilitatea te poate ajuta să profiți de această ocazie.

Creează o listă cu experiențele pe care ai vrea să le trăiești în 2027 și rămâi deschisă la variante noi.

Decembrie – Progrese către un obiectiv important

Persoanele născute în decembrie ar putea observa că un plan pe termen lung începe, în sfârșit, să avanseze. După un an de reflecție și reevaluare a priorităților, apare motivația de a transforma intențiile în acțiuni concrete.

Împarte cel mai important obiectiv în trei etape și propune-ți să parcurgi câte una în fiecare dintre următoarele trei săptămâni.

Editor: Raluca Toma