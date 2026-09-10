 Ce spune despre tine piatra asociată lunii în care te-ai născut?
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Ce spune despre tine piatra asociată lunii în care te-ai născut?

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Fiecare lună de naștere vine cu o piatră prețioasă asociată, iar aceasta spune mult mai multe despre firea ta decât ai crede. De la rubinul plin de energie al lunii iulie, la safirul calm al lunii septembrie, iată ce transmite piatra ta despre personalitatea, punctele forte și energia cu care intri în orice cameră.

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Foto: Magnific

Piatra asociată lunii tale de naștere concentrează trăsăturile, energia și simbolistica specifice acelei perioade din an. O poți purta ca bijuterie sau o poți ține aproape ca simplu cristal – important e că te ajută să te simți conectată la varianta cea mai puternică a ta, punându-ți în valoare farmecul și magnetismul natural. Vezi mai jos ce spune piatra ta despre tine!

Ianuarie – Granat

Puternic, hotărât, rezistent

Cei născuți în ianuarie au nevoie de o piatră solidă, care să le reflecte perseverența. Luna este influențată de Capricorn și Vărsător, semne cunoscute pentru maturitate și determinare. Granatul reflectă această forță interioară și oferă protecție și stabilitate în momentele grele.

Februarie – Ametist

Intuitiv, independent, autentic

Nativii din februarie sunt marcați de energia semnelor Vărsător și Pești, o combinație care îi împinge spre calea cea mai autentică pentru ei. Ametistul le întărește intuiția și discernământul, iar purtarea lui le crește încrederea în propriile alegeri.

Martie – Acvamarin și heliotrop

Sensibil, energic, puternic

Martie are parte de două pietre. Acvamarinul rezonează cu energia acvatică a lui Pești, iar heliotropul cu forța de foc a lui Berbec. Împreună dau naștere unei combinații rare – sensibilitate profundă la pachet cu determinare puternică.

Aprilie – Diamant

Puternic, perceptiv, loial

Aprilie combină vitalitatea lui Berbec cu loialitatea lui Taur. Diamantul, una dintre cele mai dure pietre existente, reflectă exact această putere interioară, dar și claritatea de gândire și devotamentul total odată ce cineva din această lună își ia un angajament.

Mai – Smarald

Curios, atras de frumos

Mai îmbină stabilitatea și simțul estetic al lui Taur cu spiritul deschis al Gemenilor. Smaraldul, cu verdele lui bogat, are un efect calmant și ajută la găsirea echilibrului, în timp ce le pune în valoare gustul rafinat și curiozitatea naturală.

Iunie – Perlă, alexandrit și piatra lunii

Curios, intuitiv, echilibrat

Iunie e o lună norocoasă, cu trei pietre la dispoziție. Perla rezonează cu intuiția puternică specifică acestei luni, alexandritul aduce echilibru mental și emoțional, iar piatra lunii liniștește și întărește vocea interioară. Împreună, restabilesc armonia.

Iulie – Rubin

Expresiv, încrezător, plin de farmec

Iulie e influențată de Rac și Leu, ceea ce explică expresivitatea și carisma naturală a celor născuți în această lună. Rubinul, cu roșul lui intens, atrage privirile și le amplifică încrederea și curajul de a fi observați.

August – Peridot, spinel și sardonix

Talentat, ambițios, curajos

Între energia lui Leu și perfecționismul lui Fecioară, august primește trei pietre. Peridotul aduce compasiune față de sine, spinelul întărește devotamentul față de ceea ce fac, iar sardonixul le curăță mintea de nesiguranțe.

Septembrie – Safir

Corect, empatic, înțelept

Septembrie combină atenția la detalii a Fecioarei cu simțul dreptății al Balanței. Safirul reflectă această combinație de empatie și onestitate, ajutându-i pe cei născuți acum să găsească mereu soluții corecte pentru toată lumea.

Octombrie – opalul și turmalina

Intens, perceptiv, magnetic

Octombrie e marcat de armonia Balanței și intensitatea lui Scorpion. Opalul le amplifică intuiția, iar turmalina îi ajută să rămână ancorați, protejându-i de energiile negative din jur.

Noiembrie – Topaz și citrin 

Puternic, rezistent, transformator

Noiembrie moștenește capacitatea de transformare a lui Scorpion și deschiderea lui Săgetător. Topazul le amplifică forța interioară, iar citrinul le insuflă optimism și entuziasm pentru ce urmează.

Decembrie – Tanzanit, turcoaz și zircon

Înțelept, sincer

Decembrie primește trei pietre, potrivite pentru apetitul lor pentru viață și standardele ridicate moștenite de la Capricorn. Tanzanitul le trezește intuiția, turcoazul îi ajută să vorbească deschis, iar zirconul le dă încredere în propria putere.

Editor: Raluca Toma

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