Irinel Columbeanu trece printr-o perioadă diferită a vieții, departe de luxul și opulența cu care s-a făcut remarcat în trecut. Ajuns în azilul din Ghermănești, fostul om de afaceri încearcă să se adapteze noilor condiții și să își găsească liniștea printre ceilalți rezidenți. Recent, acesta a făcut o dezvăluire neașteptată despre tatăl său, Ion Columbeanu.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri emoționante despre tatăl său Foto: arhiva Click!

Irinel Columbeanu a făcut mărturisiri despre tatăl său, Ion Columbeanu, care și-a petrecut ultimii ani de viață în același azil în care locuiește acum fostul milionar. Fostul om de afaceri a dezvăluit că părintele său și-a găsit sfârșitul chiar în acest loc, în urmă cu aproximativ zece ani. Totodată, Irinel a povestit cum s-a acomodat cu viața din centru și ce relații a reușit să lege cu ceilalți rezidenți.

Tatăl lui Irinel Columbeanu și-a petrecut ultimele zile în același azil

În cadrul emisiunii „Exclusiv VIP”, Irinel Columbeanu a vorbit despre legătura pe care o are cu azilul în care se află în prezent. Fostul milionar a explicat că prezența sa acolo continuă, într-un fel, o tradiție de familie, deoarece și tatăl său a locuit în același centru. Ion Columbeanu s-a stins din viață pe 15 septembrie 2016.

„Eu, de fapt, aici, continui o tradiție din familie. Tatăl meu a fost oaspete aici acum câțiva ani de zile și chiar aici și-a găsit și sfârșitul. Pe 15 septembrie.... Nu mai știu exact când... Acum 10 ani”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, la „Exclusiv VIP”.

Cum s-a acomodat Irinel Columbeanu la azil

Fostul om de afaceri a povestit și cum s-a obișnuit cu noua viață, mărturisind că a reușit să se apropie de ceilalți rezidenți. Acesta a explicat că momentele petrecute împreună, la masă sau în cameră, au contribuit la formarea unor prietenii.

„M-am acomodat și cu azilul și cu colegii de cameră. Am legat prietenii. Prieteniile se leagă în cameră și la masă. Aici avem posibilitatea de a servi micul dejun, masa de prânz și de seară la un fel de cantină, unde ne întâlnim mai mulți.

Se cântă cântece, amintiri din copilărie și se leagă prietenii. Este un loc unde avem posibilitatea să petrecem timp chiar și în natură, înconjurați de verdeață, liniște și de lipsa grijilor”, a mai spus Columbeanu.