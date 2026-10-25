 Ce știe Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink. Fostul milionar a rupt tăcerea
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Ce știe Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink. Fostul milionar a rupt tăcerea

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Irinel Columbeanu a vorbit despre ultimele evenimente din viața sa în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, unde a abordat diverse subiecte, printre care și situația financiară a lui Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor.

Ce spune Irinel Columbenu despre problemele financiare întâmpinate de Mr. Pink.
Ce spune Irinel Columbenu despre problemele financiare întâmpinate de Mr. Pink. Foto: Arhiva Click!

Irinel Columbeanu își trăiește bătrânețea într-un azil, însă nu stă departe de aparițiile publice. De curând, în emisiunea lui Adiță, fostul milionar de la Izvorani a spus ce știe despre situația lui Mr. Pink, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar avea probleme financiare.

Ce spune Irinel despre problemele cu banii pe care le-a avut Mr. Pink 

Fără a oferi prea multe detalii, Irinel Columbeanu a confirmat că partenerul de viață al fostei sale soții s-ar fi confruntat cu probleme financiare. Cu toate acestea, fostul afacerist a mărturisit că nu știe din ce cauză s-a ajuns în această situație, întrucât îl știe pe omul de afaceri drept o persoană cumpătată.

„A avut soțul Monicăi niște probleme financiare. Nu știu din ce cauză, că dânsul e un om foarte cumpătat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Ce avere îi lasă Irinel Columbeanu fiicei sale

Ion Cassian, patronul azilului în care Irinel Columbeanu își trăiește în prezent viața, a făcut dezvăluiri despre situația financiară a fostului afacerist. Întrebat dacă Irinel îi va lăsa ceva moștenire fiicei sale, Irinuca, după moartea sa, Ion Cassian a dezvăluit că acesta nu mai are bunuri sau bani pe care să i le ofere.

„L-am întrebat ce îi va lăsa fiicei lui moștenire, dar mi-a spus că nu mai are niciun leu, pe toți i-a cheltuit. Din păcate, Irinucăi nu îi va lăsa absolut nimic. Mi-a zis că de banii lui s-au bucurat prietenii, apropiații și femeile”, a spus Ion Cassian într-un interviu pentru Click!.

„Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți”

Mai mult, patronul azilului a dezvăluit că, atunci când a ajuns la căminul de bătrâni, fostul afacerist avea la el doar câteva valize cu haine și cărți. Situația sa financiară a fost atât de dificilă, încât a acumulat și datorii către azil, care au fost achitate ulterior de un prieten din America.

„E trist, da, că din atâția bani pe care i-a avut, cândva, fata lui nu va moșteni absolut nimic. Dar, să nu uităm, cât timp a avut bani, și fata a stat la el, Irinuca a dus-o foarte bine, era la școli scumpe, s-a ocupat serios de educația ei. 

Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți, unele se află într-un depozit. Cam asta este averea lui Irinel Columbeanu în acest moment. A avut chiar și restanțe la azil, de peste 5.000 de euro, dar au fost achitate de bunul său prieten din America”, mai spune Ion Cassian, exclusiv pentru Click!.

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