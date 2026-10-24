Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”

Ajuns la azilul de bătrâni din Ghermănești după ce a pierdut averi de zeci de milioane de euro, Irinel Columbeanu continuă să-și asume trecutul cu seninătate și demnitate.

Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a putut-o avea niciodată Foto: Captură YouTube

Invitat în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu, fostul om de afaceri de la Izvorani a vorbit deschis despre marile sale slăbiciuni amoroase, dezvăluind numele femeii celebre pe care și-a dorit-o cel mai mult în viață, dar pe care nu a reușit niciodată să o cucerească.

Brigitte Bardot, marea pasiune intangibilă a fostului milionar

Deși s-a afișat de-a lungul deceniilor alături de unele dintre cele mai curtate și atrăgătoare prezențe feminine din România, Irinel Columbeanu a mărturisit că idealul său absolut de frumusețe a rămas dincolo de hotare.

Întrebat direct de Adiță Voicu care a fost femeia pe care și-a dorit-o enorm, dar nu a avut-o niciodată, fostul soț al Monicăi Gabor a rostit fără ezitare un nume legendar din cinematografia internațională: „Brigitte Bardot”.

„Frumos!”, a reacționat gazda podcastului.

Trecutul amoros al lui Irinel Columbeanu

Trecutul sentimental al lui Irinel Columbeanu a fost marcat de relații intense. Una dintre cele mai comentate a fost legătura cu Oana Cojocaru, prima iubită oficială apărută la brațul său după divorțul răsunător de Monica Gabor.

Cu 40 de ani mai tânără decât el, Oana a împărțit cu Irinel luxul vilei de la Izvorani, iar atunci când primele semne ale declinului financiar au început să se resimtă, cei doi s-au mutat împreună într-un apartament din Capitală.

Cei doi s-au despărțit în cele din urmă, însă păstrează și acum legătura.

Zero regrete după pierderea averii: „N-aș schimba nimic, am trăit cum am dorit”

După pierderea domeniului de la Izvorani, a afacerilor și a mașinilor scumpe, Columbeanu a ajuns să trăiască o vreme într-un modest apartament cu chirie din cartierul bucureștean Colentina, înainte de a alege liniștea căminului de bătrâni.

Privind retrospectiv la anii de glorie și la decăderea financiară care a urmat, Irinel spune că nu trăiește cu remușcări.

Dacă ar avea puterea să dea timpul înapoi, susține că nu ar schimba nicio decizie din trecutul său. A făcut exact ce a vrut, a trăit fiecare clipă după propriile reguli și a subliniat că nu a căzut niciodată în capcana dependențelor distructive, alcoolul nefiind niciun moment un viciu care să-i dicteze viața.â

„N-aș schimba nimic, am trăit cum a dorit”, a spus Irinel Columbeanu.

Sursa Youtube