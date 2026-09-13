Monica Gabor rupe tăcerea despre suferința Mădălinei Apostol. Iubita lui Nick Rădoi și-a pus capăt zilelor

Monica Gabor a reacționat după moartea Mădălinei Apostol, partenera milionarului Nick Rădoi. Cele două au avut o prietenie apropiată de-a lungul anilor, iar vestea dispariției acesteia a afectat-o profund pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu.

Monica Gabor a reacționat după moartea Mădălinei Apostol. Foto: Facebook

Monica Gabor, dezvăluiri despre moartea Mădălinei Apostol

Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, Monica Gabor și-a exprimat durerea provocată de pierderea prietenei sale. Vedeta a descris-o pe Mădălina Apostol drept o femeie cu o personalitate aparte, apreciată pentru generozitatea sa, dar și pentru felul în care era alături de familie și de oamenii apropiați.

„Sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare. Pierderea ei lasă un gol imens în sufletul meu și în viața fiecăruia dintre noi. Mădălina avea o inimă uriașă. Îi plăcea nespus să facă acte de caritate, dăruind din bunătatea ei tuturor celor aflați în nevoie.

A fost o prietenă loială, o mamă devotată, o gazdă minunată și o gospodină desăvârșită. Era genul de om care lumina orice încăpere doar prin simpla ei prezență. Avea un entuziasm debordant și încerca mereu, fără excepție, să aducă un zâmbet pe chipul oricui îi ieșea în cale.”

„Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur”

Vedeta a vorbit și despre lupta pe care regretata sa prietenă ar fi dus-o în tăcere de mai mulți ani, o suferință despre care cei din jur nu ar fi știut în profunzime. Monica Gabor a mărturisit că Mădălina Apostol se confrunta cu depresia și că, în ciuda eforturilor de a depăși această perioadă dificilă, problemele sale emoționale ar fi continuat să îi afecteze viața.

Potrivit Monicăi, prietena sa a încercat să ascundă această suferință și să afișeze în fața celor apropiați aceeași energie și optimism cu care îi obișnuise.

„Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur. Suferea de ani de zile de depresie, o bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret, în timp ce pe chipul ei afișa mereu doar curaj și o energie pozitivă nesfârșită.

Din păcate, această luptă tăcută a fost prea grea. A pierdut această bătălie lungă și chinuitoare, iar faptul că a plecat dintre noi mult prea devreme este rezultatul direct al suferinței pe care a ascuns-o în adâncul sufletului ei”, a mai scris Monica Gabor.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Mădălina Apostol și-a pierdut viața duminică, 13 septembrie, în jurul orei 02:00, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o. Nick Rădoi, partenerul ei de viață, a confirmat tragedia în exclusivitate pentru Click și a anunțat că se pregătește să ajungă luni în România pentru a participa la înmormântare.

„Eu sunt distrus. Ajung luni și eu”, ne- a declarat Nick Rădoi, după moartea partenerei sale, Mădălina Apostol.

Dacă, potrivit primelor informații, Mădălina Apostol urma să fie înmormântată luni, data funeraliilor a fost ulterior modificată. Bianca Drăgușanu, una dintre prietenele sale apropiate, a anunțat că trupul neînsuflețit al Mădălinei va fi adus marți, 15 septembrie, la capelă, iar înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele urmează să fie anunțate ulterior.

„Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă.

Va fi adusă marți, 15 septembrie, la aceeași adresă.

Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare, după ce și-a exprimat regretul pentru pierderea Mădălinei.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.