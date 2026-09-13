 Bianca Drăgușanu, îndurerată după moartea Mădălinei Apostol: „Nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”
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Bianca Drăgușanu, îndurerată după moartea Mădălinei Apostol: „Nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”

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Mădălina Apostol s-a stins din viață la 41 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00, potrivit informațiilor confirmate de Nick Rădoi. Vestea a provocat o puternică reacție în rândul celor care au cunoscut-o, iar printre persoanele afectate de dispariția sa se numără și Bianca Drăgușanu.

Mădălina Apostol și Bianca Drăgușanu.
Mădălina Apostol și Bianca Drăgușanu. Foto: Instagram & Facebook

Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj după moartea Mădălinei Apostol 

Partenera de viață a lui Nick Rădoi a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroși prieteni care încearcă să proceseze pierderea. Bianca Drăgușanu a mărturisit că vestea morții Mădălinei a luat-o prin surprindere și că îi este dificil să vorbească despre dispariția acesteia.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.ro

„Nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”  

Ulterior, vedeta a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat regretul profund și a transmis un ultim gând pentru Mădălina.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu transmite un mesaj după moartea prieteni sale.
Bianca Drăgușanu transmite un mesaj după moartea prieteni sale. Foto: Instagram

Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii 

Mădălina Apostol era mama a trei copii, doi băieți, în vârstă de 22 și 19 ani, și o fată de 10 ani. De mai mulți ani, aceasta forma un cuplu cu milionarul Nick Rădoi, relația lor fiind marcată de-a lungul timpului de mai multe despărțiri și împăcări.

În urmă cu ceva timp, însă, omul de afaceri spunea că lucrurile dintre ei se stabilizaseră și că amândoi preferau să-și trăiască povestea departe de atenția publică. Nick Rădoi mărturisea atunci că Mădălina era bine și că au ales discreția pentru a avea mai multă liniște.

„Am încercat să stau departe cu viața personală, pentru că e mult mai bine așa. Am fost acolo unde știați voi totul, când ne despărțeam și ne împăcam. Dar unde este Mădălina? Întrebarea este: după atâția ani de zile, dacă nu o vedeți nicăieri, presa ar trebui să-și dea seama că nu are unde să fie decât cu mine. Am ținut totul privat. Suntem ok, totul este bine, nu am ce să spun mai mult”, a spus Nick Rădoi pentru Spynews.ro.

Nick Rădoi: „Eu sunt distrus”

Vestea morții partenerei sale l-a afectat profund pe Nick Rădoi, care se pregătește să revină în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol. Milionarul a făcut aceste declarații într-un interviu exclusiv pentru Click!, în cadrul căruia a confirmat și faptul că partenera sa și-ar fi pus capăt zilelor.

„Eu sunt distrus. Ajung luni și eu”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!, după moartea partenerei sale, Mădălina Apostol.

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