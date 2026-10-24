Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”

Înainte de anii de opulență de la Izvorani și de aparițiile constante pe primele pagini ale tabloidelor, Irinel Columbeanu a dus o viață cu totul diferită în Epoca de Aur.

Trecutul neștiut al lui Irinel Columbeanu în comunism Foto: Arhivă

Irinel Columbeanu era inginer stagiar, dar lucra și ca ghid-interpret pentru delegațiile străine. Pentru că intra în contact cu cetățeni străini, a ajuns în atenția Securității și a fost recrutat pentru a oferi informații.

Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism

Pe numele complet Adrian Irinel Columbeanu, acesta a urmat studii tehnice universitare, obținând o repartiție oficială ca inginer stagiar la Institutul de Biologie și Nutriție Animală din Balotești. Munca tehnică de laborator a fost însă trecută în plan secund de o pasiune mult mai dinamică.

„Ăsta și învăța mă, știa multe limbi străine, avea trabant, era ghid dinăla”, a spus Serghei Mizil, iar Irinel Columbeanu a adăugat „studia Mistrețu'”.

Pasionat de lectură, studios și vorbitor fluent de limbi străine, Columbeanu a activat intens ca ghid-interpret în cadrul Biroului de Turism pentru Tineret (BTT), structură aflată sub egida Uniunii Tineretului Comunist.

„Da, eram ghid BTT” a declarat Irinel Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

De unde i s-a tras porecla „Mistrețul”, pusă de Serghei Mizil

Fiind conectat la tineretul din înalta societate a regimului, Irinel Columbeanu a legat prietenii strânse cu alți tineri proveniți din familii influente, printre care și Serghei Mizil. Ironiile și glumele spumoase erau la ordinea zilei în cercul lor, iar Columbeanu s-a ales chiar cu o poreclă care a rămas celebră printre apropiați.

Serghei Mizil a fost cel care l-a poreclit „Mistrețul”, făcând haz de conformația sa fizică de la acea vreme: „avea capu mare și corpu mic”, a mărturisit Serghei Mizil în emisiunea Fiță cu Adiță. Relația lor de amiciție a rămas deschisă, astfel de amintiri amuzante fiind rememorate cu umor de-a lungul deceniilor.

Cele trei cărți autobiografice: confesiuni despre tinerețe și comunism

După colapsul financiar și retragerea din lumina reflectoarelor la căminul din Ghermănești, Irinel Columbeanu a pus cap la cap piesele întregii sale existențe în cadrul unei trilogii autobiografice.

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