Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata”

Raluca Bădulescu a atras din nou atenția cu o apariție vestimentară care îi reflectă din plin personalitatea nonconformistă. Fosta concurentă de la Asia Express a ieșit în oraș într-o ținută îndrăzneață, construită în jurul unor piese vestimentare negre, transparente și mulate. Vedeta nu s-a ferit să își exprime stilul personal și a demonstrat încă o dată că preferă să poarte haine în care se simte în largul ei, indiferent de privirile celor din jur.

Raluca Bădulescu Foto: arhivă

Cunoscută pentru alegerile sale vestimentare extravagante, Raluca Bădulescu a mizat de această dată pe o combinație care nu a trecut neobservată. Aparițiile sale sunt adesea asociate cu ținute sexy și cu o atitudine sigură pe sine, iar cea mai recentă ieșire în public se înscrie în aceeași direcție. La 52 de ani, vedeta continuă să își asume stilul fără rețineri și să iasă din tiparele vestimentare obișnuite.

Foto: Instagram

Raluca Bădulescu, ținută provocatoare, numai în negru

Pentru ieșirea în oraș, Raluca Bădulescu a ales un body, peste care a purtat o rochie transparentă, completată de o geacă de piele. Toate piesele vestimentare au fost negre, iar combinația a pus accentul pe un stil îndrăzneț, care i se potrivește vedetei. Alegerea hainelor a atras atenția tocmai prin contrastul dintre materialele folosite și prin felul în care au fost combinate.

Fosta concurentă de la Asia Express nu pare să aibă rețineri atunci când vine vorba despre ținutele care îi pun în evidență personalitatea. Apariția sa pe stradă a fost una asumată, iar atitudinea sigură pe sine a completat outfitul. Pentru Raluca Bădulescu, vestimentația reprezintă o modalitate de exprimare, iar alegerile sale nu se limitează la combinații clasice sau discrete.

De-a lungul timpului, vedeta și-a construit o imagine asociată cu hainele extravagante și cu aparițiile care ies din tipare. Stilul său a devenit una dintre trăsăturile prin care este recunoscută în spațiul public. În plus, transformarea sa fizică și faptul că a reușit să slăbească foarte mult au contribuit la interesul pe care îl stârnesc aparițiile sale.

Ce meserie a avut Raluca Bădulescu înainte să intre în lumea modei

Deși astăzi este cunoscută pentru aparițiile sale vestimentare și pentru prezența în showbiz, Raluca Bădulescu nu a lucrat dintotdeauna în domeniul modei. În urmă cu mai mulți ani, vedeta a avut un loc de muncă într-o firmă de import-export de produse petroliere, unde a activat timp de opt ani.

Chiar ea a povestit că a ajuns în companie cu ajutorul tatălui său, explicând că accesul într-o astfel de firmă nu era simplu pentru cineva din afara cercului apropiat. Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre experiența profesională și a recunoscut că angajarea sa s-a făcut cu sprijinul familiei. În același timp, a subliniat că și-a îndeplinit responsabilitățile la locul de muncă.

„Eu n-am serviciu! Am avut. Opt ani de zile am lucrat la o firmă de import/export produse petroliere. Pe nepotism, m-a băgat tata. Dar făceam treabă bună”, a declarat Raluca Bădulescu în cadrul unui podcast.