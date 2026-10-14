 Oana Radu, transformare spectaculoasă în doar 46 de zile. Câte kilograme a slăbit și cum a reușit
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Oana Radu, transformare spectaculoasă în doar 46 de zile. Câte kilograme a slăbit și cum a reușit

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Oana Radu a dezvăluit câte kilograme a slăbit în doar câteva zile, dar și cum a reușit acest lucru. Cântăreața s-a decis să-și țină fanii la curent cu progresul ei. Este deja cunoscut faptul că vedeta se luptă de ani buni cu kilogramele în plus.

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Foto: Instagram

Oana Radu a reușit în urmă cu câteva luni să dea jos 30 de kilograme. Ba mai mult, a avut două perioade în care a slăbit câte 50 de kilograme. De data aceasta, artista și-a arătat transformarea, care este una spectaculoasă. 

Câte kilograme a slăbit Oana Radu în mai puțin de 2 luni

Oana Radu face tot posibilul să arate la trupul dorit. Aceasta a adoptat un stil de viață sănătos și acum trece pragul sălii de fitness mult mai des și ține diete. Vedeta a mărturisit că niciodată nu a apelat la metodele ușoare de slăbit. Niciodată nu a făcut procedura chirurgicală prin care se micșorează stomacul, deși a fost acuzată de acest lucru.

Acum, cântăreața a dezvăluit că în doar 46 de zile de dietă și sport a reușit să slăbească 16 kilograme. Aceasta a publicat pe rețelele ei de socializare progeesul făcut, subliniind faptul că în spatele acestei transformări este multă muncă.

„Vă fac un quick update despre cum arăt. Mă pregătesc să plec la sală. Am slăbit prin dietă și sport. Așa arăt după 46 de zile de dietă. Am slăbit 16 kilograme și știu că toate merităm să fim lăudate și apreciate pentru că alegem să luptăm.

Lupta mea încă nu s-a terminat, dar rezultatul meu era mult prea spectaculos ca să nu îl împărtășesc și cu boi. La mine nu o să găsiți niciodată varianța ușoară. Nimic fără multă muncă”, a spus Oana Radu pe InstaStory, miercuri, 14 octombrie.

Oana Radu, acuzată că și-a tăiat stomacul

Oana Radu a făcut, de-a lungul timpului, mărturisiri despre lupta ei cu kilogramele în plus. Cântăreața susține că a fost acuzată de faptul că și-a tăiat stomacul, procedura chirurgicală fiind foarte în vogă la acel moment. Cu toate acestea, ea este adepta sportului și dietelor.

„La mine este deja a treia oară când mă lupt cu kilogramele. Am slăbit deja de două ori câte 50 de kilograme și acum astea aproape 30 nu sunt niciun fel de problemă pentru mine. Am slăbit aproape 19 din ele (…) Primele 16 kilograme s-au dus în puține zile (…) La mine, la fel ca și în celelalte două dăți, o să găsiți doar muncă și iar muncă, pentru că eu știu că pe vremea când eu am slăbit prima dată, era la modă să îți tai stomacul și toată lumea m-a acuzat de chestia asta, nu mi-am tăiat niciodată stomacul, deși am slăbit de două ori.

Mie nu îmi place să aleg varianta ușoară. De câte ori am încercat să o iau pe varianta ușoară, pe scurtături în viață, m-am dus mai rău decât am fost.  Muncesc foarte mult în sală, nu este ușor”, a mai spus cântăreața.

Cântăreața s-a îngrășat 10 kilograme după divorț

Oana Radu a fost împreună cu Cătălin Dobrescu timp de patru ani. Cei doi s-au întâlnit în 2019 și s-au căsătorit civil în 2020. Căsnicia lor s-a încheiat, însă, în 2023. De atunci, artista a făcut dezvăluiri șocante cu privire la parcursul relației lor. În ceea ce privește silueta ei, Oana Radu s-a îngrășat 10 kilograme după divorț.

„Eu nu mai sunt obsedată de kilograme. M-am îngrășat 10 kilograme de când m-am despărțit, dar au fost cele mai fericite kilograme din viața mea”, a spus artista în 2024, la podcastul lui Teo Trandafir. Aceasta a explicat că, pe vremea când era căsătorită, regimul alimentar era extrem de strict, frigiderul fiind plin doar de alimente sănătoase, însă a început să-și trăiască viața din plin după separare.

Între timp, Oana Radu și-a refăcut viața. Aceasta s-a căsătorit în septembrie 2025 cu Șerban Balaban. Acesta este muzician chiar în trupa cu care ea cântă. Cununia religioasă a avut loc în Mamaia, pe plaja Azimuth, în compania celor mai apropiați prieteni.

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