 Mama Oanei Radu, atacată de o femeie. Artista a sunat imediat la poliție: „Astăzi se putea întâmpla o tragedie”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mama Oanei Radu, atacată de o femeie. Artista a sunat imediat la poliție: „Astăzi se putea întâmpla o tragedie”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oana Radu a povestit un episod șocant prin care ar fi trecut mama sa. Potrivit relatărilor artistei, femeia ar fi fost împinsă și trântită la pământ de una dintre clientele sale, în urma unei discuții. Mai mult, Oana Radu susține că persoana respectivă ar fi plecat apoi cu o cutie cu produse. Speriată și în lacrimi, mama cântăreței ar fi sunat-o imediat pe aceasta, iar artista a alertat autoritățile.

Mama Oanei Radu, atacată de o femeie.
Mama Oanei Radu, atacată de o femeie. Foto: Instagram

Incidentul a afectat-o profund pe Oana Radu, care spune că totul s-a întâmplat într-un moment în care nu se aștepta ca la o simplă interacțiune cu o clientă să ajungă la un asemenea deznodământ.

Oana Radu susține că mama ei a fost împinsă și a căzut la pământ

Oana Radu a povestit pe rețelele sociale experiența prin care ar fi trecut mama sa. Din declarațiile artistei reiese că femeia ar fi avut o discuție cu o clientă care, ulterior, ar fi recurs la un gest violent.

Cântăreața spune că momentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit relatării sale, după ce ar fi împins-o pe mama artistei, femeia ar fi luat o cutie cu produse și ar fi plecat.

Oana Radu a mărturisit că mama sa a sunat-o imediat după incident, fiind speriată și plângând.

Astăzi am trecut printr-o experiență extrem de urâtă. Nu eu, mama mea, de fapt. O clientă super insistentă, după câteva discuții cu mama mea, a împins-o. A doborât-o și a luat o cutie (n.r. cu produse). Pur și simplu, vorbeau și, deodată, se vede pe imagini cum ea o împinge, mami se dezechilibrează, cade lângă canapea și fata asta ia cutia și fuge cu ea pe ușă. Mami m-a sunat plângând, era speriată. Astăzi se putea întâmpla o tragedie. Evident că am sunat la poliție”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

Artista a apelat la poliție după incident

Oana Radu nu a ignorat situația și a decis să anunțe autoritățile. Artista a spus că imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar putea arăta exact ce s-a întâmplat în momentul în care mama sa ar fi fost împinsă.

Pentru cântăreață, cel mai important lucru a fost starea în care a găsit-o pe mama sa după incident. Aceasta ar fi sunat-o plângând și i-ar fi povestit ce s-a întâmplat.

Oana Radu este cunoscută pentru legătura strânsă pe care o are cu mama sa. Artista a vorbit de-a lungul timpului despre relația dintre ele și despre rolul important pe care femeia l-a avut în viața ei.

Cântăreața este originară din Craiova și a fost crescută în mare parte de mama sa. Tatăl Oanei Radu a lipsit o perioadă importantă din viața artistei, astfel că relația dintre mamă și fiică a devenit una extrem de apropiată.

Pe măsură ce cariera Oanei Radu s-a dezvoltat, artista a încercat să îi ofere mamei sale cât mai mult sprijin.

Ghid de cumpărături

banner vasile seicaru jpg
#Exclusiv Click!
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!” Vedete românești
oana olaru sursa fb jfif
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei Național
image
„Pisica s-a ascuns supat”. Substantivul care a stârnit un val de reacții: „Să ne râdem umpic” adevarul.ro
image
Șefii și selecționerul naționalei U21, șpriț nebun în Ibiza, acasă la Nicu Gheară. FRF demarează o anchetă după viralizarea imaginilor în online adevarul.ro

Parteneri

image
La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial www.fanatik.ro
image
Apartament de 95.000 € în București, cumpărat de o tânără fără credit. Străinii, uimiţi: "Ar trebui să mă mut" observatornews.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori www.antena3.ro
image
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Cum ar putea fi iarna 2026-2027 în Europa din cauza El Niño. Fenomenul va atinge o intensitate record în decembrie playtech.ro
image
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la spital! De unde a pornit totul şi ce jigniri s-au adus. Exclusiv www.fanatik.ro
image
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
melek png
Melek Mincă, la Sfânta Parascheva, într-o ipostază neașteptată. „Îmi doresc să...” Vedete românești
banner mirabela gradinaru jpg
#Exclusiv Click!
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor Vedete românești
Carla’s Dreams instagram jpg
VideoCarla’s Dreams, revenire spectaculoasă în muzică! „Mai e” a ajuns direct pe locul 1 în topul celor mai difuzate piese Vedete românești
printul marco instagram jpg
VideoPrințul Marco, decis să facă o mare schimbare după revenirea în România. Ce i-a cerut lui Ionuț Mocăniță Vedete românești
sydney sweeney marilyn monroe getty profimedia jpg
Sydney Sweeney, rudă cu Marilyn Monroe! Asemănarea dintre ele nu e întâmplătoare Vedete internaționale
amalia enache instagram jpg
Ce a pierdut Amalia Enache pentru cariera în televiziune. Fiica ei avea doar 2 ani: „Acesta este prețul” Vedete românești
banner vasile seicaru jpg
#Exclusiv Click!
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!” Vedete românești
Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas
#Exclusiv Click!
VideoPrin ce trece Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas: „Mai am destul de mult”. De ce a amânat intervenția de trei ori Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net