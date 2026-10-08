Mama Oanei Radu, atacată de o femeie. Artista a sunat imediat la poliție: „Astăzi se putea întâmpla o tragedie”

Oana Radu a povestit un episod șocant prin care ar fi trecut mama sa. Potrivit relatărilor artistei, femeia ar fi fost împinsă și trântită la pământ de una dintre clientele sale, în urma unei discuții. Mai mult, Oana Radu susține că persoana respectivă ar fi plecat apoi cu o cutie cu produse. Speriată și în lacrimi, mama cântăreței ar fi sunat-o imediat pe aceasta, iar artista a alertat autoritățile.

Mama Oanei Radu, atacată de o femeie. Foto: Instagram

Incidentul a afectat-o profund pe Oana Radu, care spune că totul s-a întâmplat într-un moment în care nu se aștepta ca la o simplă interacțiune cu o clientă să ajungă la un asemenea deznodământ.

Oana Radu susține că mama ei a fost împinsă și a căzut la pământ

Oana Radu a povestit pe rețelele sociale experiența prin care ar fi trecut mama sa. Din declarațiile artistei reiese că femeia ar fi avut o discuție cu o clientă care, ulterior, ar fi recurs la un gest violent.

Cântăreața spune că momentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit relatării sale, după ce ar fi împins-o pe mama artistei, femeia ar fi luat o cutie cu produse și ar fi plecat.

Oana Radu a mărturisit că mama sa a sunat-o imediat după incident, fiind speriată și plângând.

„Astăzi am trecut printr-o experiență extrem de urâtă. Nu eu, mama mea, de fapt. O clientă super insistentă, după câteva discuții cu mama mea, a împins-o. A doborât-o și a luat o cutie (n.r. cu produse). Pur și simplu, vorbeau și, deodată, se vede pe imagini cum ea o împinge, mami se dezechilibrează, cade lângă canapea și fata asta ia cutia și fuge cu ea pe ușă. Mami m-a sunat plângând, era speriată. Astăzi se putea întâmpla o tragedie. Evident că am sunat la poliție”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

Artista a apelat la poliție după incident

Oana Radu nu a ignorat situația și a decis să anunțe autoritățile. Artista a spus că imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar putea arăta exact ce s-a întâmplat în momentul în care mama sa ar fi fost împinsă.

Pentru cântăreață, cel mai important lucru a fost starea în care a găsit-o pe mama sa după incident. Aceasta ar fi sunat-o plângând și i-ar fi povestit ce s-a întâmplat.

Oana Radu este cunoscută pentru legătura strânsă pe care o are cu mama sa. Artista a vorbit de-a lungul timpului despre relația dintre ele și despre rolul important pe care femeia l-a avut în viața ei.

Cântăreața este originară din Craiova și a fost crescută în mare parte de mama sa. Tatăl Oanei Radu a lipsit o perioadă importantă din viața artistei, astfel că relația dintre mamă și fiică a devenit una extrem de apropiată.

Pe măsură ce cariera Oanei Radu s-a dezvoltat, artista a încercat să îi ofere mamei sale cât mai mult sprijin.