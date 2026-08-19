 Gestul Oanei Radu în timpul unui concert, după ce un spectator i-a îndreptat laserul spre ochi „Mă disperați!”
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Gestul Oanei Radu în timpul unui concert, după ce un spectator i-a îndreptat laserul spre ochi „Mă disperați!”

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Cântăreața a trecut printr-un incident neplăcut în timpul unui concert, fiind deranjată de luminile laser îndreptate direct spre fața ei. Oana Radu nu s-a oprit din cântat, ci a răspuns cu un gest plin de ironie direct către spectatorii din sală.

Oana Radu, deranjată de un laser în timpul concertului/ sursa Facebook
Oana Radu, deranjată de un laser în timpul concertului/ sursa Facebook

Oana Radu a demonstrat recent cum gestionează situațiile tensionate din timpul concertelor. Deranjată în timp ce cânta de câțiva tineri din public care i-au îndreptat laserul direct spre ochi, artista nu a întrerupt spectacolul, ci a ales o replică atipică și directă.

Răspunsul Oanei Radu pe scenă

În loc să se enerveze vizibil sau să oprească muzica, Oana Radu s-a întors cu spatele la public și le-a indicat tinerilor să direcționeze lumina spre posterior, continuând show-ul fără ezitare. 

Ulterior, cântăreața a publicat momentul filmat pe conturile sale de pe rețelele sociale, alături de un mesaj ironic la adresa celor din sală.

„Am zis că dacă tot au chef de glume toată noaptea, măcar să pună lumina unde trebuie”, a scris Oana Radu pe Facebook.

Lupta cu anxietatea legată de sănătate

În trecut, Oana Radu a mărturisit că se confruntă de mai bine de un deceniu cu o stare constantă de îngrijorare privind sănătatea, proces care îi consumă multă energie emoțională. 

„Mă dărâmă frica și constanta verificare interioară pe care o am la fiecare mișcare, la fiecare lucru pe care eu îl consider simptom. Interpretez orice lucru ca fiind ceva foarte grav și nu mai știu ce să fac.”

Oana Radu, din nou atentă la alimentație și sport

Oana Radu a revenit la antrenamente și la un stil de viață mai echilibrat, după ce a slăbit din nou vizibil. Artista spune că își dorește nu doar să scape de kilogramele în plus, ci și să își tonifieze corpul, motiv pentru care merge constant la sala de fitness.

Recent, artista le-a arătat urmăritorilor și ce a ales să mănânce la micul dejun. În dimineața de 25 aprilie, Oana Radu a optat pentru o omletă, două felii de pâine crocantă, câteva roșii și fâșii de ardei verde.

Deși a recunoscut că preparatul nu este unul spectaculos ca aspect, artista a spus că gustul este cel care contează.

Sursa Facebook

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