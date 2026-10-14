 Corina Caragea, surprinsă de alerta de uragan în Hawaii! Ce a văzut vedeta Pro TV pe celebra plajă Waikiki
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Corina Caragea, surprinsă de alerta de uragan în Hawaii! Ce a văzut vedeta Pro TV pe celebra plajă Waikiki

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Corina Caragea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri sportive de la Pro TV, a avut parte de o experiență cu totul neobișnuită în Hawaii. Vedeta a ajuns în Honolulu în timp ce autoritățile se pregăteau pentru apropierea uraganului Nolo. Ploaia torențială, valurile uriașe și măsurile de precauție luate de localnici au transformat vacanța într-o experiență diferită de imaginile obișnuite cu plaje însorite și ape liniștite.

Corina Caragea
Corina Caragea Foto: Facebook

Cu toate acestea, atmosfera întâlnită de Corina Caragea a surprins-o într-un mod neașteptat. Deși în oraș se făceau pregătiri pentru furtună, oamenii continuau să cânte și să danseze pe străzi, iar unii se aventurau chiar pe valurile agitate. Prezentatoarea a povestit pe rețelele sociale cum a trăit momentele petrecute în apropierea celebrei plaje Waikiki și de ce vremea nefavorabilă nu i-a stricat experiența.

Corina Caragea, în mijlocul pregătirilor pentru furtună: „N-am simțit nicio clipă panică”

Vedeta Pro TV a povestit că a aterizat în Honolulu într-un moment în care era instituită o stare de urgență preventivă, iar uraganul Nolo se apropia cu viteză. Condițiile meteo erau departe de cele pe care turiștii le caută, de regulă, atunci când ajung în paradisul insulelor Hawaii.

Am aterizat în Honolulu în plină stare de urgență preventivă. Uraganul Nolo se apropia cu viteză. Ploaie torențială, valuri uriașe, saci de nisip pregătiți la intrarea în magazine și hoteluri”, a relatat Corina Caragea.

În ciuda tabloului îngrijorător, prezentatoarea spune că nu a simțit panică. Din balconul hotelului, aflat chiar în zona Waikiki Beach, a urmărit pregătirile pentru furtună și reacțiile celor din jur. Contrastul dintre măsurile de precauție și atmosfera de pe străzi i-a atras atenția în mod special.

Și totuși, n-am simțit nicio clipă panică. De la balconul hotelului, chiar în mijlocul acțiunii, pe Waikiki Beach, priveam fascinată contrastul: în timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii cântau și dansau pe străzi. Alții se aventurau pe valurile furioase”, a povestit ea.

Prezentatoarea a mărturisit că a ales să se bucure de atmosfera locului chiar și în condiții de vreme nefavorabilă.

Hawaii mi-a plăcut și pe vremea asta. În loc să fug de ploaie, am ales să mă bucur de ea”, a transmis vedeta.

Waikiki Beach, locul unde surfingul face parte din identitatea localnicilor

Unul dintre locurile care au impresionat-o pe Corina Caragea a fost Waikiki Beach, celebra plajă din Honolulu, cunoscută pentru atmosfera sa animată și pentru legătura puternică dintre comunitatea locală și surfing. Chiar și în timpul pregătirilor pentru furtună, zona și-a păstrat energia care o face atât de populară printre turiști.

Prezentatoarea a descris Waikiki drept o plajă aglomerată, urbană și plină de viață, unde activitatea continuă atât ziua, cât și noaptea. În peisaj se remarcă și Diamond Head, celebrul crater vulcanic care domină fundalul zonei și completează imaginea emblematică a litoralului hawaiian.

Surfingul nu este doar o activitate practicată de turiști, ci și o parte importantă a identității locului. Acest lucru este reflectat și de statuia lui Duke Kahanamoku, una dintre figurile emblematice ale Hawaiiului, aflată în apropierea plajei Waikiki.

Corina Caragea l-a comparat pe acesta cu David Popovici, explicând că Duke Kahanamoku a fost campion olimpic la înot și o legendă a surfingului, contribuind la răspândirea acestui sport hawaiian în întreaga lume.

Chiar dacă apropierea furtunii a schimbat atmosfera obișnuită a stațiunii, vedeta a găsit motive să se bucure de experiență. Iar printre imaginile care au impresionat-o cel mai mult s-au numărat apusurile de pe celebra plajă, despre care a vorbit cu multă emoție.

„Iar apusurile de pe Waikiki… pentru ele chiar nu am cuvinte❤️”, a scris Corina Caragea.

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