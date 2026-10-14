 Florina Grozavu de la „MasterChef”, umilită de soț înainte de divorț! „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”
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Florina Grozavu de la „MasterChef”, umilită de soț înainte de divorț! „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine”

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Florina Grozavu, concurenta de la MasterChef, se pregătește să încheie oficial căsnicia cu Cătălin Grozavu, după șase ani marcați, conform mărturiilor sale, de suferință, conflicte și momente dificile. Cei doi urmează să depună actele de divorț, iar separarea va fi soluționată la notar. După o perioadă pe care o descrie drept una dintre cele mai grele din viața sa, Florina spune că încearcă să privească înainte și să se concentreze asupra copiilor și asupra propriei reconstrucții.

Florina Grozavu
Florina Grozavu Foto: Instagram

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Florina a vorbit deschis despre relația cu fostul partener, despre momentul în care a aflat că acesta ar avea o altă femeie, dar și despre motivele pentru care a rămas atât de mult timp în căsnicie. Concurenta de la MasterChef are trei băieți, Mathias, Vasile și Petru, iar copiii reprezintă, după cum mărturisește, cea mai importantă parte a experienței prin care a trecut. Chiar dacă regretă că s-a grăbit să se căsătorească, spune că nu ar schimba nimic din trecut, pentru că nu ar renunța la minunile pe care le are astăzi în viața sa.

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Florina a povestit că nu mai locuiește cu Cătălin de aproximativ un an și jumătate. Potrivit relatării sale, în timp, partenerul ar fi început să plece de acasă pentru perioade tot mai lungi, uneori fără să răspundă la telefon. Deși bănuia că există o altă femeie în viața lui, spune că a avut nevoie de o dovadă clară pentru a înțelege ce se întâmpla.

Aceasta a povestit că a primit un apel video de la o femeie care îl văzuse pe Cătălin în timp ce o lua pe o altă femeie de la un apartament. Florina a înregistrat imaginile cu un al doilea telefon, iar ulterior l-a confruntat pe soțul său.

Replica pe care ar fi primit-o atunci a rănit-o profund. Vedeta spune că nu atât suspiciunea de infidelitate a afectat-o, cât felul în care acesta i-ar fi vorbit, într-un moment în care ea se afla într-o perioadă vulnerabilă, după nașterea celui de-al doilea copil al lor.

„L-am sunat și primul lucru pe care mi l-a spus a fost «are 25 de ani, ce vrei, nu e bătrână ca tine»”, a povestit Florina.

Concurenta a mărturisit că acele cuvinte au reprezentat un moment de cotitură. După ce a aflat ce se întâmplă, a decis că nu mai poate continua relația în aceleași condiții și i-a cerut partenerului să plece. Potrivit spuselor sale, au existat și alte episoade tensionate, inclusiv situații în care acesta ar fi venit acasă în stare de ebrietate și ar fi lovit în ușă, iar ea ar fi apelat la poliție.

Florina a vorbit și despre episoade de violență din trecutul relației, afirmând că a rămas lângă Cătălin o perioadă îndelungată chiar și după ce ar fi fost agresată. Ea spune că a sperat mult timp că lucrurile se vor schimba, însă, treptat, a ajuns să simtă că trebuie să se desprindă de această căsnicie.

„M-am dus și m-am rugat lui Dumnezeu să scap. Și simt că încă nu am scăpat, dar să vedem. 6 ani i-am investit în omul ăsta și nu am vrut să o iau de la zero. 3 ani de zile m-am chinuit, dar acum mă simt mai eliberată, legătura energetică a slăbit”, a mărturisit ea.

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Florina Grozavu și-a amintit și cum l-a cunoscut pe Cătălin. Cei doi au ajuns să vorbească după ce Mădălina Apostol, pe care Florina o cunoscuse în perioada în care lucra într-un club, i-ar fi dat acestuia numărul ei de telefon. La acel moment, Florina avea deja un băiat, Mathias, dintr-o relație anterioară.

Potrivit mărturiei sale, începutul relației a fost intens, iar cei doi s-au căsătorit după numai trei luni. Nunta a avut loc pe 31 decembrie 2019, iar petrecerea a fost organizată astfel încât să se suprapună cu Revelionul.

Privind în urmă, Florina consideră că s-a lăsat cucerită de promisiunile și atenția pe care le-a primit la început. Ea a povestit că partenerul îi vorbea despre dorința de a avea o familie și despre regretul unor alegeri din trecut. În plus, spune că acesta i-ar fi transmis că, dacă s-ar fi cunoscut mai devreme, fiul ei cel mare ar fi putut crește alături de ei.

„A fost o manipulare clară, directă”, a afirmat Florina, care a recunoscut că a avut încredere în el și că a sperat că relația va rămâne la fel de frumoasă ca în primele luni.

În timpul căsniciei, aceasta spune că l-a ajutat inclusiv financiar, oferindu-i 40.000 de euro într-un moment dificil. Potrivit relatării sale, banii i-au fost restituiți după aproximativ un an și jumătate, sub forma unei părți dintr-un apartament din Floreasca.

Acum, după șase ani de relație, Florina se pregătește să încheie oficial căsnicia. Cei doi au convenit să divorțeze la notar și au decis să păstreze același nume, pentru a evita alte complicații.

„Că sunt un om foarte optimist și cred în oameni, am crezut că toți bărbații sunt ca tatăl meu. Îmi reproșez că am fost naivă, m-am grăbit. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, însă, nu aș schimba nimic”, a declarat ea.

Vedeta spune că experiența a schimbat-o și că, în prezent, încearcă să se privească altfel și să își recapete liniștea. Nu își dorește să intre prea curând într-o altă relație și afirmă că, deocamdată, vrea să se concentreze asupra ei și asupra copiilor.

Primul lucru pe care vrea să îl facă după divorț este o petrecere alături de femeile care i-au fost aproape și care se bucură că a reușit să iasă din această perioadă dificilă. În același timp, nu ascunde că a devenit mult mai precaută în privința relațiilor și că este preocupată de subiecte precum violența domestică și femicidul.

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