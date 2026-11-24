În fața publicului, cu aripi spectaculoase, o siluetă impecabilă și o atitudine care transmitea siguranță maximă, Bella Hadid a strălucit pe podiumul Victoria’s Secret. Însă, cu doar câteva momente înainte de a păși în lumina reflectoarelor, supermodelul a trecut printr-un episod medical îngrijorător.

Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei „Harper’s Bazaar”, Bella a dezvăluit că, chiar înainte de apariția sa de deschidere la show-ul Victoria’s Secret din 2026, a început să se simtă rău. Vedeta a povestit că a simțit ceva neobișnuit în zona claviculei, iar în acel moment respirația i-a devenit extrem de dificilă.

„Plămânii mei aproape că au intrat în colaps și nu puteam să respir”, a mărturisit ea, descriind clipele de panică în care, în timp ce starea sa se deteriora, numărătoarea inversă pentru intrarea pe podium continua.

Bella Hadid trăiește de ani buni cu mai multe probleme de sănătate, printre care boala Lyme, tahicardie, endometrioză și tulburarea disforică premenstruală. Aceste afecțiuni îi afectează zi de zi organismul, provocând episoade de oboseală extremă, dureri fizice și momente în care corpul pare să cedeze tocmai atunci când are cea mai mare nevoie de el.

„Corpul meu trece prin perioade în care mă simt foarte bine, iar apoi, dintr-odată, se prăbușește în cele mai nepotrivite momente”, a explicat modelul. Bella recunoaște că a început să înțeleagă că nu poate face întotdeauna tot ceea ce își dorește, oricât de mult și-ar dori. „Mintea mea vrea să facă asta, iar corpul meu îmi spune: «Nu, astăzi nu putem»”, a povestit ea, subliniind că încearcă să învețe să-și asculte organismul și să găsească o modalitate de a merge mai departe.

Foto: Profimedia

În ciuda problemelor de sănătate, Bella Hadid a reușit să-și construiască o carieră impresionantă, devenind unul dintre cele mai cunoscute nume din industria modei. Dar succesul nu a venit fără presiuni și critici. La doar 17 ani, în timpul unei întâlniri profesionale, un stilist i-a spus că este prea plinuță pentru a purta creații Saint Laurent și că ar trebui să slăbească.

Astăzi, Bella este imaginea unor branduri importante și privește cu alți ochi relația cu propriul corp. Spune că a învățat să se accepte, să nu mai permită altora să-i dicteze cum ar trebui să arate și să perceapă propria imagine cu mai multă blândețe.