Mariana Moculescu pare că nu își găsește liniștea nici după moartea fostului său soț, compozitorul Horia Moculescu. Recent, aceasta a făcut declarații extrem de dure la adresa tatălui fiicei sale și a lansat mai multe acuzații la adresa lui.

Horia și Mariana Moculescu Foto: Arhiva Click!

Fosta soție a compozitorului s-a arătat deranjată inclusiv de aprecierea de care acesta s-a bucurat de-a lungul carierei. Iată ce a declarat Mariana Moculescu!

De ce este Mariana Moculescu deranjată de aprecierea de care s-a bucurat fostul soț

Într-un interviu acordat presei, Mariana Moculescu și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că Horia Moculescu este considerat unul dintre cei mai mari compozitori români. Aceasta a adus în discuție studiile fostului soț și a susținut că el nu ar fi urmat un liceu de muzică sau Conservatorul.

În același timp, Mariana Moculescu a ținut să sublinieze că nu a fost doar soția compozitorului, ci și o femeie cu numeroase calități și cu pregătire muzicală. Mai mult, aceasta a afirmat că Horia Moculescu s-ar fi îndrăgostit de ea tocmai datorită studiilor pe care le avea.

„Sunt șocată de faptul că fostul meu soț, Horia Moculescu, a ajuns să fie declarat cel mai mare compozitor român din toate timpurile, când el n-a făcut nicio școală vocațională, n-a urmat un liceu de muzică și nici Conservatorul. Nimic, nimic! El a terminat doar liceul, nu a avut studii superioare.

Eu n-am fost doar soția lui Horia Moculescu, ci o femeie cu multe calități, pentru că el nu lua chiar pe oricine. Eu am terminat liceul de muzică, am studii. În jurul lui roiau fete tinere, dornice să apară pe scenă, în lumina reflectoarelor. El s-a îndrăgostit de mine pentru că am făcut liceul de muzică, nu pentru frumusețea și tinerețea mea”, a spus ea pentru Cancan.

Mariana Moculescu susține că emisiunea „Atenție, se cântă!” a avut succes datorită ei

Declarațiile controversate nu s-au oprit aici. Mariana Moculescu a vorbit și despre perioada în care a colaborat cu fostul soț la emisiunea „Atenție, se cântă!”, susținând că proiectul s-ar fi bucurat de succes datorită implicării sale.

Mai mult, aceasta a făcut acuzații dure la adresa compozitorului și a povestit cum ar fi fost relația dintre ei, susținând că Horia Moculescu ar fi fost gelos și invidios pe reușitele sale profesionale.

„Eu am divorțat în decembrie 1999, iar în 2001 am fost reporterița emisiunii lui, «Atenție, se cântă!». Datorită mie, această emisiune a avut succes. Când m-a văzut prezentând știrile, s-a ambiționat și el să facă o emisiune, pentru că înainte doar își freca o***e pe scaune, nu făcea nimic. Juca duda la păcănele, venea acasă și trăia din bani împrumutați. Era gelos și invidios pe mine și, din acest motiv, s-a ambiționat.”

„Să-l ia dracu’ și pe el, și pe colegii lui de breaslă”

De asemenea, Mariana Moculescu a lansat atacuri și la adresa colegilor de breaslă și a prietenilor fostului său soț. Aceasta a criticat dur activitatea unor artiști din muzică și actorie și a susținut că Horia Moculescu ar fi trebuit să acorde mai multă importanță familiei decât carierei sale.

„Să-i ia dracu’ pe toți ăștia cu muzica și cu actoria lor! Nici măcar nu sunt buni, n-au niciun talent, sunt zero în fața mea. Viața e pe primul loc, toate celelalte vin după aceea. Deci dracul de Moculescu trebuia să țină cont că familia este pe primul loc, înaintea muzicii.

Să-l ia dracu’ și pe el, și pe colegii lui de breaslă, care cântă muzică imbecilă, de grădiniță, sovietică. Viața e pe primul loc! Mulți soliști sunt inventați de Horia Moculescu, un om fără liceu de muzică, fără școală. Doamne, Maica Domnului! Atâta prostie omenească… Eu văd imediat prostia proștilor”, a mai mărturisit Mariana.