Andreea Popescu a dezvăluit fără rețineri cine este artistul din România pe care îl adoră. Fosta soție a lui Rareș Cojoc s-a declarat o mare fană a cântărețului și a mărturisit că a fost prezentă la un eveniment monden și pentru a-l vedea cântând.

Artistul din România pe care Andreea Popescu îl adoră Foto: Instagram

Vedeta nu și-a ascuns deloc admirația și a vorbit deschis despre simpatia pe care i-o poartă artistului. Iată despre cine este vorba și ce a declarat aceasta!

Andreea Popescu, fană declarată a lui Andrei Bănuță: „Îl ador!”

Anul 2026 a fost unul plin de provocări și schimbări pentru Andreea Popescu, care a divorțat la notar de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi. În timp ce fostul campion la dans sportiv și-a refăcut viața alături de fotomodelul Claudia Dumitru, fosta dansatoare este momentan singură, însă nu se ferește să vorbească despre viața personală și despre lucrurile care îi aduc bucurie.

Recent, prezentă la un eveniment monden, Andreea Popescu a dezvăluit că unul dintre motivele pentru care a ales să participe a fost acela de a-l vedea pe Andrei Bănuță cântând. Vedeta s-a declarat o admiratoare a artistului și a recunoscut că îi urmărește activitatea cu multă plăcere.

„Am venit să mă distrez și să îl văd pe Bănuță cum cântă. Îl ador! Sunt fană”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Andrei Bănuță. Foto: Instagram

Ce își dorește Andreea Popescu de la un viitor partener de viață

Deși în prezent este singură, Andreea Popescu pare să știe foarte bine ce își dorește de la un viitor partener de viață. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța generozității într-o relație și despre felul în care un bărbat ar trebui să își trateze partenera.

În urmă cu ceva timp, aceasta a distribuit în mediul online un mesaj prin care a evidențiat cât de important este ca o femeie să se simtă apreciată și protejată într-o relație.

„Până când nu te vei întâlni cu un bărbat generos, niciodată nu vei înțelege cât de mult iubesc bărbații adevărați să aibă grijă de femeile lor”, a fost mesajul distribuit de Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu nu se grăbește să își refacă viața sentimentală

Cât despre o eventuală relație, vedeta a recunoscut că își dorește, ca orice om, să iubească și să fie iubită, dar și să aibă parte de stabilitate. Cu toate acestea, nu pune presiune asupra sa pentru a-și găsi un nou partener și preferă să lase lucrurile să vină de la sine.

După schimbările importante din viața personală, Andreea Popescu pare să acorde prioritate prezentului și familiei, fără să își facă planuri concrete în privința unei noi relații.

„M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”, spunea Andreea Popescu pe Instagram.