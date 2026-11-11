 De unde își ia Andrei Bănuță energia și cât de mult înseamnă credința pentru el. Gestul făcut de tatăl artistului înainte de un concert
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De unde își ia Andrei Bănuță energia și cât de mult înseamnă credința pentru el. Gestul făcut de tatăl artistului înainte de un concert

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Andrei Bănuță (27 de ani) tocmai coborâse de pe scena unui eveniment când l-am întrebat de unde își ia energia.

De unde își ia Andrei Bănuță energia și cât de mult înseamnă credința pentru el
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De unde își ia Andrei Bănuță energia și cât de mult înseamnă credința pentru el Foto: click.ro

Artistul ne-a vorbit despre credință, despre familia de care este atât de apropiat și despre oamenii care i-au fost alături de la început. Ne-a povestit și ce s-a întâmplat în cabină cu 20 de minute înainte să urce pe scena Sălii Palatului, la spectacolul său, “Nunta”, când tatăl lui a venit la el și a izbucnit în plâns.

De la Dumnezeu, în primul rând”, ne-a răspuns Andrei Bănuță când l-am întrebat de unde îi vine energia pe scenă. Artistul îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce are și spune că își ia energie și de la public, mai ales în momentele în care oamenii îi cântă piesele împreună cu el. „Și de la oameni, că vin, cântăm împreună…”, a adăugat el.

„Prietenii mei sunt familia mea”

Andrei este foarte apropiat de familia lui și spune că are doar câțiva prieteni pe care îi simte la fel de aproape. Vorbește cu drag și respect despre oamenii pe care s-a putut baza încă de dinainte să-i meargă bine.

Prietenii mei sunt familia mea și încă niște oameni, trei, patru, cinci, șase, care nu mai sunt deja la stadiul de prieteni”, ne-a mărturisit artistul.

Tatăl lui a plâns în cabină înainte de concert

Cu aproximativ 20 de minute înainte ca Andrei să urce pe scena Sălii Palatului, tatăl lui a venit la el în cabină și a plâns. Andrei spune că momentul petrecut cu tatăl său i-a dat energie chiar înainte de intrarea pe scenă.

Artistul recunoaște că a avut emoții mari înaintea concertului și că a fost foarte critic cu el însuși. După spectacol, s-a bucurat să primească multe mesaje de la cei care fuseseră în sală.

Andrei ne-a spus și că se înțelege foarte bine cu Teo Trandafir, o prietenă dragă care îl divinizează pe tânărul artist. Întrebat dacă i-ar plăcea să aibă cândva propria emisiune, artistul spune că ar încerca dacă ar fi ales. „Am dat câteva castinguri la un moment dat, nu s-au mai legat”, ne-a povestit el.

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