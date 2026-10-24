Cu ce problemă se confruntă Ilinca Vandici în sarcină. Teo Trandafir a intervenit imediat: „Nu e nevoie să faci mai mult”

La începutul acestei toamne, Ilinca Vandici a anunțat cu bucurie că este însărcinată pentru a doua oară. Bogdan Boitor, alături de care formează un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate, urmează să devină tată, iar de când a dezvăluit că familia lor se mărește, prezentatoarea își ține fanii la curent cu momente din viața de femeie însărcinată.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir. Foto: Arhivă Click!

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r - pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși" a declarat Ilinca în emisiune chiar în direct.

Ilinca Vandici, despre provocările din timpul sarcinii

Recent, Ilinca Vandici a publicat pe rețelele de socializare un clip amuzant în care a surprins o situație cu care se confruntă în timpul sarcinii. Deși își dorește să facă sport și să rămână activă, vedeta mărturisește că, în această perioadă, simte nevoia să doarmă mai mult.

„Eu chiar îmi doresc să fiu activă și să fac sport în sarcină, dar momentan singurul maraton la care aș participa e unul de somn. Voință am, echipament am, mai lipsește doar energia. Dar intenția contează, nu?”, a scris Ilinca Vandici pe rețelele de socializare.

Ce mesaj i-a transmis Teo Trandafir colegei sale

Clipul publicat de Ilinca Vandici a atras și reacția colegei sale de emisiune, Teo Trandafir. Aceasta i-a lăsat un comentariu în care a încurajat-o să nu pună presiune pe ea și să profite de momentele în care simte nevoia să se odihnească.

„Auzi? Nu e nevoie să faci mai mult decât faci, deci nani! Plus că ești ireal de dulce, picotind, că eu la emisiune te văd doar pe energia aia mare! La cât râdem noi, în pauze și nu numai, normal că ești în «stand by mode», în weekend!”

De ce pofte are parte Ilinca Vandici în timpul sarcinii

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „Follow Us”, pe care o prezintă alături de Teo Trandafir, Ilinca Vandici a vorbit și despre poftele din timpul sarcinii. Vedeta a explicat că încearcă să fie atentă la alimentație și să mănânce puțin și des, precizând că simte mai degrabă nevoia de alimente sărate decât de dulciuri.

Totodată, prezentatoarea a recunoscut din nou că și-ar dori să poată dormi mai mult în această perioadă.

„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea, ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D în timpul ediției „Follow us” de pe 1 septembrie.