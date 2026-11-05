 Andreea Popescu, mesaj cu subînțeles despre bărbatul pe care și-l dorește alături: „Niciodată nu vei înțelege”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Andreea Popescu, mesaj cu subînțeles despre bărbatul pe care și-l dorește alături: „Niciodată nu vei înțelege”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andreea Popescu a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare, care pare să dezvăluie ce își dorește de la viitorul partener de viață. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a distribuit o postare despre una dintre calitățile pe care le apreciază la un bărbat și care ar putea avea un rol important în alegerea viitorului său partener.

Andreea Popescu.
Andreea Popescu. Foto: instagram

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a recunoscut că este deschisă unei noi povești de iubire, însă nu se grăbește să își refacă viața sentimentală. Vedeta preferă să lase lucrurile să vină de la sine și nu pune presiune asupra acestui aspect.

Andreea Popescu: „Cât de mult iubesc bărbații adevărați să aibă grijă de femeile lor”  

Recent, aceasta a distribuit pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate numeroasă de urmăritori, un mesaj despre generozitatea unui bărbat și importanța acestui gest într-o relație de cuplu.

„Până când nu te vei întâlni cu un bărbat generos, niciodată nu vei înțelege cât de mult iubesc bărbații adevărați să aibă grijă de femeile lor”, a fost mesajul pe care Andreea Popescu l-a distribuit pe Instagram.

Mesajul transmis de Andreea Popescu.
Mesajul transmis de Andreea Popescu. Foto: Instagram

Andreea Popescu, despre posibilitatea de a-și reface viața sentimentală

În urmă cu ceva timp, vedeta a vorbit fără rețineri despre viața sa sentimentală și a mărturisit că, deși nu se gândește momentan la o nouă relație, își dorește, la fel ca orice om, să iubească și să fie iubită. Andreea Popescu a explicat că nu are așteptări concrete în acest moment și că preferă să vadă ce îi rezervă viitorul.

„M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”, spunea Andreea Popescu, pe Instagram.

Rareș Cojoc și-a refăcut viața sentimentală după divorț

Între timp, Rareș Cojoc și-a refăcut viața sentimentală alături de modelul Claudia Dumitru. Andreea Popescu a vorbit recent despre noua relație a fostului soț, în emisiunea „Fresh by Unica”, unde a făcut o remarcă ironică la adresa acestuia.

Vedeta a povestit că i-a transmis fostului partener că ar trebui să fie recunoscător pentru faptul că și-a găsit atât de repede „iubirea vieții”, glumind că astfel a scăpat de ea.

„Deci ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții! I-am zis: «Trebuie să mulțumești toată viața că ți-ai găsit iubirea vieții. Ai scăpat de mine»”, a povestit Andreea Popescu.

Ghid de cumpărături

banner Cristina Bâtlan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o Vedete românești
Sanda Ladoși, pe scenă sursa Instagram
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare Vedete românești
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un tânăr de 18 ani din Italia a câștigat două milioane de € cu un loz de 10 euro. Cum vrea să cheltuie banii observatornews.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv www.antena3.ro
image
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei: „A venit ziua!” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
Violeta Marin Bănică si fratele ei, Radu Ștefan Bănică, sunt cei mai buni prieteni
FotoImagine rară cu Violeta Bănică și fratele ei, Radu Bănică. Ce poză a publicat Andreea Marin pe rețelele sociale Vedete românești
jamie foxx jpeg
VideoJamie Foxx, tată pentru a treia oară la 58 de ani. Actorul a devenit părinte la trei ani după AVC-ul care i-a pus viața în pericol Vedete românești
Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcan jpg
Claudia Pătrășcanu, apel disperat către mama și sora lui Gabi Bădălău! „Să vă fie rușine dacă alegeți tăcerea sau indiferența” Vedete românești
banner Cristina Bâtlan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCristina Bâtlan s-a căsătorit civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o Vedete românești
Jude Bellingham foto Instagram jpg
Jude Bellingham a devenit cel mai mare pericol public din New York! Ipostazele incendiare în care a apărut fotbalistul Vedete internaționale
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
Câți bani ar fi încasat Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru participarea la Asia Express 2026. Au rămas nouă săptămâni în competiție Vedete românești
banner paul surugiu fuego jpg
#Exclusiv Click!
VideoFuego a slăbit două kilograme înainte de spectacolul aniversar! Le-a invitat la dans pe Andra și Mioara Velicu și a făcut un anunț-surpriză alături de Iuliana Tudor Vedete românești
Mădălina Ghenea jpg
Mădălina Ghenea revine pe micile ecrane din Italia! Ce emisiune va prezenta actrița Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net