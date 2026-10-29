Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine”

Andreea Popescu a vorbit, în podcastul Fresh by Unica, despre cum se simte ținând cont că fostul ei soț, Rareș, are o nouă parteneră. Întrebată despre acest subiect, vedeta a făcut o remarcă ironică, referindu-se la cât de repede un bărbat își poate găsi ceea ce consideră a fi iubirea vieții sale.

Andreea Popescu Foto: Instagram

„Deci ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții! I-am zis: «Trebuie să mulțumești toată viața că ți-ai găsit iubirea vieții. Ai scăpat de mine»”, a povestit Andreea Popescu.

În continuarea discuției, aceasta a explicat că fostul soț și-ar fi dorit foarte mult ca mariajul lor să nu se încheie și a vorbit despre convingerea sa că schimbările profunde ale unui om nu se produc peste noapte.



„Copiii nu au nevoie de părinți perfecți”

Unul dintre mesajele centrale ale discuției în acest podcast a fost legat de prezența părinților în viața copiilor după divorț.

Andreea Popescu a explicat că, deși separarea schimbă structura familiei, părinții pot continua să le ofere celor mici iubire, sprijin și siguranță.

„Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci au nevoie de părinți prezenți și să le înțeleagă nevoile și să fim acolo pentru ei în momente de genul”, a declarat aceasta.

Vedeta a mai spus că ea și fostul soț au încercat să îi protejeze pe copii de tensiunile de la începutul divorțului, o perioadă pe care a descris-o drept una dintre cele mai dificile.

„Chiar dacă au fost unele momente mai grele, am încercat să-i ferim pe copii de tensiunile de la începutul divorțului, că acolo sunt cele mai mari tensiuni. Dar lucrurile se așază”, a explicat Andreea Popescu.

Pentru ea, adaptarea la noua realitate înseamnă și păstrarea unor momente de familie, chiar dacă părinții nu mai formează un cuplu.

De ce își dorește vedeta să petreacă sărbătorile împreună cu fostul soț și copiii

Foto: click.ro

Deși ea și fostul partener nu mai sunt împreună, Andreea Popescu își dorește ca cei mici să păstreze cât mai mult din sentimentul de familie.

Vedeta a explicat că a discutat cu fostul soț despre importanța de a fi amândoi prezenți la evenimentele importante din viața copiilor.

„L-am rugat să țină cont și până acum a ținut cont, slavă Domnului, să fim împreună de ziua copiilor, de sărbători”, a spus ea.

Printre momentele pe care ar vrea să le păstreze se numără și Crăciunul, când consideră că prezența ambilor părinți poate avea o semnificație importantă pentru copii.

„Inclusiv de Crăciun, să stăm câteva ore împreună, să facem bradul, nu, dar să fim acolo când le dăm cadourile, să ne vadă împreună”, a explicat Andreea Popescu.

Întrebată dacă nu i se pare ciudată această situație, vedeta a răspuns că vede în ea un lucru benefic pentru copii.

„Nu, nu este ciudat. Mi se pare un lucru benefic pe care îl facem pentru copii”, a mărturisit ea.

Andreea Popescu a recunoscut că adaptarea la o viață nouă necesită efort și muncă interioară, însă încearcă să privească lucrurile din perspectiva nevoilor celor mici.

Andreea Popescu, despre provocările unui divorț după 15 ani de căsnicie

Separarea a însemnat pentru Andreea Popescu nu doar încheierea unei relații, ci și schimbarea unui mod de viață construit în aproximativ 15 ani.

„Nu este ușor. Nu este ușor un divorț, îți dai seama, îți schimbi viața la 180 de grade”, a declarat aceasta în podcastul Fresh by Unica.

Vedeta a vorbit despre lipsa vieții de familie așa cum o cunoștea înainte, de la vacanțe și sărbători până la zilele de naștere ale copiilor.

Adaptarea presupune să accepte că unele lucruri se vor desfășura diferit de acum înainte, dar și să găsească o formulă prin care cei mici să nu resimtă mai mult decât este necesar schimbarea.

În paralel, Andreea Popescu încearcă să își înțeleagă propriile emoții și să își construiască un nou echilibru, fără să ignore experiențele prin care a trecut.

„Am avut foarte multe momente de cumpănă în viața asta”

În timpul discuției, Andreea Popescu a vorbit și despre gândurile care o încearcă în perioadele dificile. Deciziile importante vin uneori la pachet cu îndoieli, întrebări și teama de a nu fi făcut alegerea greșită.

„Am avut foarte multe momente de cumpănă în viața asta și de tristețe și de neîmplinire”, a mărturisit ea.

Vedeta a recunoscut că, în astfel de momente, se întreabă dacă a luat decizia potrivită și dacă schimbările din viața sa îi vor afecta pe copii.

„Zic: «Am luat decizia bună, n-am luat-o bună, am distrus copiii, nu i-am distrus». Sunt tot felul de gânduri care te încearcă și o luptă pe care tu o duci cu tine”, a explicat Andreea Popescu.

Andreea Popescu a vorbit despre copilăria sa și relația cu părinții

Foto: Instagram/Arhiva Click!

Podcastul a oferit ocazia unei discuții și despre copilăria vedetei, pe care aceasta o descrie drept una marcată de spirit rebel.

„Eram rebelă de mică, am fost rebelă și m-a ținut până acum, la maturitate, la 42 de ani. Tot rebelă sunt”, a povestit ea.

Andreea Popescu a recunoscut că nu a fost copilul care să asculte întotdeauna de părinți și că unele dintre deciziile luate de-a lungul vieții au dus-o atât în situații bune, cât și în unele mai puțin fericite.

„Am învățat foarte multe din greșelile pe care le-am făcut de-a lungul vieții. Unele, dacă aș putea să dau timpul înapoi, pe unele nu le-aș mai face”, a mărturisit vedeta.

Aceasta a vorbit și despre lucrurile pe care le-a moștenit de la părinții săi. De la tatăl său spune că a preluat carisma, în timp ce de la mama sa a moștenit, în glumă, dorința de a face curățenie și tendința de a vorbi mult.

Tatăl său, care nu mai este în viață de 13 ani, a rămas o prezență importantă în amintirile sale.

Divorțul părinților a marcat-o în adolescență

Un alt subiect abordat în podcast a fost divorțul părinților Andreei Popescu, care a avut loc când ea avea 16 ani.

Vedeta a explicat că nu doar despărțirea în sine a afectat-o, ci și felul în care adulții au gestionat perioada de după separare.

„Am fost foarte afectată, ca toți ceilalți copii care trec printr-un divorț și părinții nu se înțeleg după aceea”, a povestit ea.

Andreea Popescu consideră că, în astfel de situații, părinții pot ajunge să fie atât de preocupați de propriile conflicte și de stabilirea vinovăției, încât să nu mai observe suficient suferința copiilor.

„Părinții erau foarte mult focusați pe ei, pe luptele lor personale, care are dreptate. «Tu ești vinovat», «Ba tu ești vinovat», «Tu ai greșit», «Ba tu ai greșit mai mult»”, a explicat aceasta.

În opinia sa, copiii au nevoie să fie ascultați și să li se explice ce se întâmplă, fără să fie puși în situația de a se simți responsabili pentru despărțirea părinților.

Experiența personală a ajutat-o să înțeleagă cât de important este ca adulții să comunice cu cei mici atunci când familia trece printr-o schimbare majoră.

„Cumva ne pierdeau din vedere, adică nu înțelegeau: «Băi, copiii ăștia suferă cel mai mult, hai să avem o discuție cu ei»”, a spus Andreea Popescu.