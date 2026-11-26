Continuă scandalul dintre Magda Pălimariu și soțul ei, Ionuț Eriksen. Judecătorii au luat măsuri drastice în cazul afaceristului, astfel că ordinul de protecție a fost prelungit, iar el va trebui plece din locuința comună. Mai mult decât atât, soțul vedetei va trebui să poarte brățară electronică.

Magda Pălimariu și soțul ei, Ionuț Eriksen. Foto: Instagram

Judecătoria Buftea a dispus măsuri de protecție împotriva afaceristului Ionuț Eriksen. Soțul prezentatoarei TV Magda Pălimariu trebuie să respecte reguli clare și este obligat să păstreze o distanță de 200 de metri față de ea și de copilul lor, conform cancan.ro.

Decizie nouă pentru Ionuț Eriksen, soțul prezentatoarei TV Magda Pălimariu

Este o lovitură dură pentru soțul Magdei Pălimariu. Ionuț Eriksen trebuie să evacueze de urgență locuința comună din Pipera și să păstreze o distanță de 200 de metri față de prezentatoarea TV și de copilul lor. Ordinul de protecție a fost prelungi cu încă șase luni.

„Admite cererea de emitere a ordinului de protecţie. Emite următorul ordin de protecţie, prin care, cu caracter provizoriu, pe durată de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune: -evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în Bd. XXXXXX, nr. XXX, , judeţul Ilfov. -obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 200 de metri faţă de victima-reclamantă şi faţă de următorii membri de familie ai reclamantei: – fiu (cu excepţia situaţiilor în care se impune, potrivit legii, prezenţa concomitentă a acestora în faţa unor instanţe de judecată, a unor organe de urmărire penală sau a altor instituţii şi autorităţi publice)”, se arată în decizia instanței.

Afaceristul trebuie să poarte brățară electronică

Mai mult decât atât, timp de șase luni Ionuț Eriksen trebuie să poarte brățară electronică și nu are voie nici măcar să o contacteze telefonic, să-i trimită mesaje soției sale, sau să ia legătura cu ea în vreun alt mod.

„Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamanta, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri; obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, se arată în decizia Judecătoriei Buftea.

Ședințe de psihoterapie pentru Ionuț Eriksen

În același timp, magistrații au considerat că soțul prezentatoarei de la Pro TV trebuie să urmeze cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie. Se consideră că în șase ședințe un specialist poate decide dacă se continuă sau nu.

„Obligă pârâtul la urmarea unor ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie, pe durata ordinului de protecție (…) în vederea gestionării manifestărilor sale comportamentale”, au decis magistrații.

Consilierea va fi realizată prin intermediul unui psiholog din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov. La finalul programului, specialistul va întocmi un raport de informare și evaluare, care va fi transmis instanței. În cazul în care nu respectă regulile impuse, Ionuț Eriksen riscă până la cinci ani de închisoare.

„Pune în vedere pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, se mai arată în decizia instanței.

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen sunt căsătoriți din anul 2021. Atunci, ei au făcut o ceremonie discretă. Și în timpul căsniciei ei și-au ținut viața privată departe de ochii publicului. Cei doi au și un copil împreună, un băiețel, care s-a născut pe 20 august. Vedeta a ales să nască în Norvegia, acolo unde soțul ei are majoritatea afacerilor.