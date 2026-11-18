Magda Pălimariu a ajuns din nou în atenția publicului după ce a solicitat un ordin de protecție împotriva soțului său, Ionuț Eriksen. De-a lungul timpului, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a avut mai multe relații cunoscute, iar unele dintre acestea au ajuns chiar în pragul căsătoriei.

Cu cine a avut relații Magda Pălimariu înainte de căsătoria cu Ionuț Eriksen Foto: Instagram

Înainte de a-și întemeia familia alături de actualul soț, vedeta a trecut prin câteva povești de dragoste importante. A fost implicată într-o relație de cinci ani cu un fost fotbalist, a fost logodită cu un membru al trupei Simplu și a mai avut parte de o căsnicie discretă, încheiată după aproximativ un an. Ulterior, în viața sa a apărut și un finanțist stabilit în Olanda.

Cu cine a avut relații Magda Pălimariu?

Una dintre primele relații cunoscute ale prezentatoarei a fost cea cu fostul fotbalist Tiberiu Bălan. La acea vreme, Magda Pălimariu își construia cariera în televiziune, iar povestea de dragoste cu sportivul a atras atenția presei mondene.

Cei doi au preferat să își trăiască relația departe de expunerea excesivă și au format un cuplu timp de aproximativ cinci ani. În cele din urmă, au decis să se despartă, iar fiecare și-a continuat viața separat.

Numele lui Tiberiu Bălan a rămas astfel printre cele mai cunoscute din trecutul sentimental al vedetei, înainte ca aceasta să înceapă relația cu artistul de la Simplu.

Povestea de dragoste cu Piticu’ de la Simplu

O altă relație importantă din viața Magdei Pălimariu a fost cea cu Ionuț Dumitru, cunoscut drept Piticu’, fost membru al trupei Simplu. Cei doi au fost împreună aproximativ trei-patru ani și au ajuns inclusiv la logodnă, fiind considerați unul dintre cuplurile apreciate din showbizul românesc.

La momentul respectiv, prezentatoarea vorbea deschis despre sentimentele sale și despre planurile de viitor. Cu toate acestea, relația nu a ajuns în fața altarului. După o perioadă în care au fost împreună, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Ulterior, Magda a explicat că ruptura nu a fost provocată de o întâmplare anume, ci de problemele apărute treptat, pe fondul programului încărcat al amândurora.

„Nu a fost un eveniment care a apărut brusc şi nici nu a fost o decizie luată în pripă. Se pare că programul încărcat pe care l-am avut atât eu, cât şi Ionuţ, în ultimii doi ani, ne-a făcut să ne petrecem mult timp separat şi, încetul cu încetul, relaţia s-a erodat. Cu puţin timp în urmă, am avut o discuţie în care am luat decizia că e mai bine să ne separăm. Locuiam împreună, dar acum fiecare poate să stea în casa lui”.

Vedeta a oferit și alte detalii despre motivele care au dus la despărțire:

„Relaţia s-a erodat în timp, programul încărcat nu ne mai permitea să petrecem mult timp împreună, astfel că ne aşteptam ca situaţia să ajungă în acest punct. Sigur că este un moment trist pentru amândoi, dar a fost o despărţire fără lacrimi sau certuri”.

Căsătoria secretă a prezentatoarei, încheiată după aproximativ un an

După separarea de Piticu’, Magda Pălimariu și-a refăcut viața sentimentală și s-a căsătorit pentru prima dată, însă a ales să țină evenimentul departe de atenția publicului. Mariajul a fost unul discret și s-a încheiat după aproximativ un an.

Puțini știau că prezentatoarea trecuse deja printr-un divorț înainte de a-și întemeia familia alături de Ionuț Eriksen. Într-un interviu acordat ulterior revistei VIVA!, vedeta a vorbit despre dezamăgirea provocată de acel episod, dar și despre faptul că nu și-a pierdut încrederea în iubire.

„Dacă mi-ar fi fost teamă, probabil nu aș mai fi făcut acest pas. Desigur că apare dezamăgirea, pentru că, atunci când te căsătorești, îți dorești să dureze tot restul vieții. Dar asta nu m-a făcut să-mi pierd speranța, cu atât mai mult cu cât simt că am atâta dragoste de dăruit.

În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urma dezamăgirilor în dragoste, se închid în ei, își ridică ziduri peste ziduri, ajung să fie dezamăgiți de viață în general și intră astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este – culmea! – tot dragostea. Eu mi-am dorit să rămân cu încredere și cu inima deschisă”, a spus Magda Pălimariu.

Relația cu un finanțist din Olanda și căsnicia cu Ionuț Eriksen

După divorț, în viața prezentatoarei a apărut Matei, un finanțist stabilit în Olanda. Relația lor a fost intens discutată în presa mondenă, iar la un moment dat au existat inclusiv informații despre o posibilă logodnă. Povestea nu a rezistat însă, iar cei doi s-au despărțit.

Ulterior, Magda Pălimariu l-a cunoscut pe Ionuț Eriksen, omul de afaceri stabilit în Norvegia cu care s-a căsătorit în anul 2021. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Aksel.

De-a lungul timpului, prezentatoarea a vorbit despre dorința de a-și păstra încrederea în dragoste, chiar dacă experiențele sentimentale din trecut nu au fost întotdeauna fericite.