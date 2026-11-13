 Lino Golden, dezvăluiri despre ruptura de Alex Velea. Artistul speră la o împăcare: „Primesc des această acuzație”
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VideoLino Golden, dezvăluiri despre ruptura de Alex Velea. Artistul speră la o împăcare: „Primesc des această acuzație”

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Lino Golden a vorbit din nou despre ruptura de Alex Velea, după ce a fost acuzat în mediul online că și-ar fi trădat fostul mentor, cel care l-a sprijinit la începutul carierei muzicale. Artistul nu a lăsat comentariul fără răspuns și a publicat un videoclip în care a explicat cum vede conflictul dintre ei. Totodată, a dezvăluit că ar fi încercat în repetate rânduri să ajungă la o împăcare.

Lino Golden a vorbit deschis despre cearta cu Alex Velea
Lino Golden a vorbit deschis despre cearta cu Alex Velea Foto: arhiva Click!

Disputa dintre cei doi datează de mai mulți ani, perioadă în care relația dintre Alex Velea, Lino Golden și Mario Fresh s-a deteriorat treptat. Cei trei au fost asociați multă vreme cu aceeași casă de discuri, iar Alex Velea a contribuit la promovarea și dezvoltarea carierelor celor doi artiști mai tineri.

Ulterior, colaborarea și relațiile dintre ei au ajuns la final, iar despărțirea a fost însoțită de tensiuni și declarații publice. De atunci, subiectul presupusei trădări a revenit în discuție de mai multe ori, inclusiv în mediul online.

Lino Golden, acuzat că l-ar fi trădat pe Alex Velea

Recent, un internaut i-a transmis lui Lino Golden un mesaj dur, în care a susținut că trădarea este una dintre cele mai grave greșeli și că nu poate fi iertată. Artistul a decis să răspundă public și să explice de ce nu este de acord cu acuzațiile care i se aduc.

Lino Golden a mărturisit că se confruntă frecvent cu astfel de comentarii și că înțelege perspectiva celor care îl critică. Cu toate acestea, el a negat că l-ar fi trădat pe Alex Velea sau că ar fi profitat de sprijinul primit la începutul carierei.

Primesc des această acuzație, primesc des acest comentariu. Cumva, că eu aș fi trădat sau aș fi făcut nu știu ce, că aș fi mușcat mâna care m-a hrănit. Și pot să o înțeleg din perspectiva tuturor. Eu, în locul vostru, aș zice la fel de mine.

Nu a fost nicidecum așa, nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri pe care le voi povesti. A fost o perioadă foarte frumoasă, nu e nimic cu răutate, dar le voi povesti pe toate la timpul lor”, a explicat Lino Golden.

Lino Golden spune că a făcut mai multe încercări de împăcare

În același videoclip, artistul a abordat și subiectul relației actuale cu Alex Velea. Acesta susține că nu a renunțat la ideea unei împăcări și că a făcut mai multe demersuri în privat pentru a repara legătura cu fostul său mentor.

Potrivit lui Lino Golden, a încercat inclusiv să lase orgoliul deoparte și să facă primul pas, însă nu ar fi primit reacția pe care și-o dorea. Artistul consideră că dorința sa de reconciliere nu a fost una destinată doar imaginii publice, ci a existat și în privat.

„De-a lungul timpului am încercat să mă împac cu Alex Velea, am dat toate semnele din lume de împăcare și de plecat capul. În continuare are aceeași atitudine. E o diferență între dorința de împăcare doar pentru iertarea publică și dorința reală de împăcare, iar eu în privat am făcut demersurile”, a mai spus artistul.

Lino Golden a lăsat de înțeles că nu a dezvăluit încă toate motivele care au dus la ruptura dintre el și Alex Velea. Artistul a anunțat că va povesti ce s-a întâmplat la momentul potrivit.

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