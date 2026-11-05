Inna și Deliric au trăit o experiență neașteptată în vacanță! Ce i-a surprins pe cei doi artiști

Inna și Deliric au avut parte de o experiență inedită în timpul vacanței petrecute peste hotare. Cei doi artiști au mers pentru prima dată cu o mașină fără șofer, un serviciu deja cunoscut în unele orașe din Statele Unite. Dacă experiența a fost una interesantă pentru amândoi, Deliric a povestit momentul cu mult umor și a făcut o comparație neașteptată cu o întâmplare din copilăria tatălui său.

Inna și Deliric Foto: Instagram

Cei doi formează un cuplu de ceva vreme, însă preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața personală. De această dată, au împărtășit însă cu urmăritorii lor o experiență pe care și-o doreau de mult timp: o călătorie într-un vehicul care se conduce singur.

Inna și Deliric au încercat pentru prima dată o mașină autonomă

În timpul vacanței, Inna și partenerul ei au avut de parcurs un drum și au ales să folosească un serviciu de transport mai puțin obișnuit pentru ei. Cei doi au apelat la o mașină fără șofer, un tip de vehicul care a devenit deja o prezență în anumite zone din Statele Unite.

Atât artista, cât și Deliric au fost plăcut surprinși de experiență. Pentru rapper, însă, întâlnirea cu această tehnologie a venit și cu un moment de uimire. El a recunoscut că era pentru prima dată când se afla într-o astfel de mașină și a povestit întâmplarea într-o manieră caracteristică, cu o doză de autoironie.

Deliric a făcut o paralelă cu o poveste pe care i-o spusese tatăl său cu mulți ani în urmă. Acesta îi relatase despre un văr venit de la țară, care se speriase atunci când a văzut tramvaiele pentru prima dată. Deși i se explicase că nu are de ce să se teamă, copilul a rămas curios în privința vehiculelor și a încercat să le atingă.

„Prima oară când iau mașină fără șofer. Îmi povestea taică-meu, când era el mic, că i-a venit un văr de la țară și s-a speriat de tramvaie. El îi zicea că e ok, că nu se întâmplă nimic, iar ăla mic punea mâna pe tramvaie și zicea: «împunge?» Așa suntem noi, țăranii”, a povestit Deliric în mediul online.

Foto: Instagram

Replica artistului a dat o notă amuzantă întregii experiențe. Prin comparația cu povestea din familie, el a descris surprinderea pe care a simțit-o în momentul în care a mers pentru prima dată cu un vehicul care nu avea un șofer la volan.

Cum funcționează mașinile fără șofer

Mașinile fără șofer, numite și vehicule autonome, sunt concepute să se deplaseze fără ca o persoană să fie nevoită să controleze în mod obișnuit direcția, accelerația sau frânarea. Pentru a putea circula, acestea folosesc camere video, senzori și sisteme inteligente care analizează mediul din jur.

Tehnologia le permite să identifice drumul, indicatoarele, pietonii și celelalte vehicule din trafic. Pe baza informațiilor colectate, sistemele de la bord pot lua decizii privind deplasarea, inclusiv când trebuie să frâneze, să accelereze sau să schimbe direcția.

Nu toate mașinile autonome au însă aceleași capacități. Unele pot funcționa fără intervenția șoferului doar în anumite condiții, în timp ce altele sunt proiectate să circule în zone prestabilite, în cadrul unor servicii de transport.

Astfel de vehicule nu mai reprezintă doar o tehnologie imaginată pentru viitor. În unele orașe din Statele Unite sunt deja disponibile taxiuri autonome, care transportă pasageri fără un șofer la volan.